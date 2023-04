Migration braucht eine nachhaltige Steuerung und keine Scheuklappen

Die EU-Chefs müssen ihre ideologischen Vorurteile ablegen und endlich ein Asyl- und Migrationspaket aushandeln, das diesen Namen auch verdient.

Die Bilder haben sich in unser aller Gedächtnis für immer eingebrannt. Flüchtlinge, eingepfercht in viel zu kleinen, nicht seetauglichen Booten, Ertrinkende und Ertrunkene, schreiende Kinder, Gerettete, eingehüllt in Wärmeschutzfolien, mit ungewisser Zukunft. Seit Beginn der großen Flüchtlingskrise im Spätsommer 2015 sind diese Bilder allgegenwärtig, und mit ihnen die Einzelschicksale jener Menschen, die darauf abgebildet sind – auch wenn sie uns nicht unmittelbar betreffen, auch wenn wir von der Bilderflut längst abgestumpft sind und vielleicht gar nicht mehr hinsehen wollen.

Doch eine Krise verschwindet nicht, wenn man sie negiert, und ebenso wenig gibt es für ein so komplexes Phänomen wie die Migrationskrise einfache Lösungen, wie uns das manch ein EU-Chef glauben machen will. Das zeigt sich gerade jetzt, da wieder Tausende die Überfahrt nach Europa wagen und die Mittelmeerländer – allen voran Italien – Alarm schlagen. Rom hat am Dienstag den Ausnahmezustand verkündet, der sechs Monate dauern und die Freigabe von fünf Millionen Euro für Notmaßnahmen ermöglichen soll, nachdem über das Osterwochenende auf der Insel Lampedusa über 2000 Migranten angekommen sind.

Die Regierung der rechtspopulistischen Giorgia Meloni will damit vor allem eines erreichen: den Druck auf die Partnerländer erhöhen, den italienischen Hilferufen Folge zu leisten.