Schaffen wir diesen Fortschritt doch einfach ab!

Wir sausen auf Raketen durch das All, der Atomkraft sei Dank: So zukunftsfroh und technologiegläubig waren wir noch 1954. Getty Images

Keine Leihscooter mehr in Paris, Italien verbietet Chat GPT und Laborfleisch, und Deutschland schaltet seine letzten Atomkraftwerke ab: Lässt sich der Fortschritt neuerdings doch aufhalten? Und wozu wird das führen?

Ein Blick in die Nachrichten der letzten Tage: Paris verbietet die beliebten Leihscooter, und viele andere Städte überlegen, dem Beispiel zu folgen. Italien sperrt den Zugang zum Textgenerator Chat GPT, und sogar die zukunftsfrohen Technologieapostel im Silicon Valley kriegen kalte Füße: Experten und Firmenchefs fordern einen halbjährigen Stopp für die Weiterentwicklung der künstlich intelligenten Sprachmodelle. Und in Deutschland gehen am Samstag die letzten Atomkraftwerke vom Netz. Lässt sich das, was wir als Fortschritt gefeiert haben, einfach aufhalten, abschalten, untersagen? War es gar kein Fortschritt? Oder sind wir nur mutlos geworden, zu Maschinenstürmern, allem Neuen abhold?

Als sich das noch junge Fahrrad nach seiner Präsentation auf der Pariser Weltausstellung von 1867 rasch über Europa verbreitete, haben es die Wiener Behörden erst einmal für den Straßenverkehr verboten. Es sei zu leise, eine Gefahr für die Fußgänger. 1885 folgte eine sehr restriktive Verordnung: Alle Hauptverkehrsstraßen blieben dem Rad verwehrt, jeder Fahrer musste eine Prüfung ablegen, jedes Gefährt brauchte ein Nummernschild. Gut möglich, dass dieses initiale Misstrauen bis heute fortwirkt und dass Wien deshalb keine Radlerstadt wie Kopenhagen oder Amsterdam geworden ist.