Wann werden Immobilien nur wieder leistbar?

Die monatlichen Kosten für Eigentum machen fast die Hälfte des Einkommens aus. Ab wann wird das besser?

Fast nirgends auf Welt stiegen die Immobilienpreise so lang wie in Österreich. 18 Jahre lang hielt der Boom an. Rekordpreise und die auf ein Zwölf-Jahres-Hoch gestiegenen Kreditzinsen führen dazu, dass Wohneigentum heuer unleistbar geworden ist. Die Kosten für Hypotheken haben sich innerhalb kurzer Zeit vervierfacht. Immobilien sind deshalb sogar für Besserverdiener unerschwinglich. Doch wie lang bleibt das so?