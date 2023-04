(c) Filmladen

Zwischen den Sonnenblumen lauert im Geisterfilm "Heimsuchung" das Grauen. (c) Filmladen

Eine Frau kehrt in „Heimsuchung“ zurück in ihr Geburtsdorf in Niederösterreich, wo nächtens die Geister der Vergangenheit umgehen – buchstäblich. Ab Freitag im Kino.

Raus aufs Land! Ruhe, Frieden und viel frische Luft: Da freut sich das überforderte städtische Herz. Das von Michi (Cornelia Ivancan) hingegen zieht sich beim Gedanken ans Landleben eher zusammen: Ihre Kindheit in tiefer Provinz hat ihr statt Freude nur Wunden beschert, die sie bis heute vergeblich mit Alkohol zu verarzten versucht.