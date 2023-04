Österreichs Welterbestätten präsentieren sich am 18. April

In Summe befinden sich 1157 Welterbestätten von außergewöhnlichem universellen Wert auf der Liste des Unesco-Welterbes.

Eine Führung durch die Sonderausstellung zum norischen Donaulimes in Enns, eine geführte Rundfahrt mit Reisebussen entlang der Semmeringbahn oder eine familienfreundliche Radrunde durch den Nationalpark Neusiedler See: Das sind nur drei der Programmpunkte an zwölf Unesco-Welterbestätten in Österreich, die zum Österreichischen Welterbetag am 18. April angeboten werden.

Die zwölf in Österreich präsentieren sich jährlich am Welterbetag und machen auf die Notwendigkeiten der Bewahrung der Orte aufmerksam. Führungen, Veranstaltungen, Touren und Gespräche am und um den 18. April bieten Einblicke.

"Die zwölf Welterbestätten stehen dabei nicht nur für sich, sondern für das weltweite Netz an Denkmalen, Orten und Landschaften, die den unglaublichen Reichtum und die beeindruckende Vielfalt des Kultur- und Naturerbes dieser Erde deutlich machen. Diesen Reichtum zu bewahren ist eine große - und zunehmend herausfordernde - Aufgabe", betont Sabine Haag, KHM-Generaldirektorin und Präsidentin der Österreichischen Unesco-Kommission.

