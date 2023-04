Goldene Gelegenheit

Die American-Express-Goldkarte sorgt auf Reisen für Lounge-Zugänge, belohnt fürs Shoppen und schafft Sicherheit. Derzeit für ein ganzes Jahr gebührenfrei und mit Startguthaben.

Mit der richtigen Kreditkarte kann das Reisen von der ersten Minute an ein Genuss sein. Die Besitzer einer American-Express-Goldkarte genießen – sobald der Koffer abgegeben ist – am Wiener Flughafen ein Glas Sekt oder einen guten Kaffee in der American-Express- oder der neu eröffneten Vienna-Lounge. In einer eleganten Umgebung mit spektakulärem Blick über das Rollfeld, das entweder die Urlaubsfreude steigert oder vor einer Geschäftsreise einen ruhigen Ort schafft, um entspannt arbeiten zu können. Außerdem sorgen ein umfassendes Versicherungspaket und andere Annehmlichkeiten dafür, dass das Reisen sicherer wird und man sich weltweit über einen besonders aufmerksamen Service freuen kann. Derzeit gibt es die Goldkarte für einen begrenzten Zeitraum zu besonders günstigen Konditionen – mit denen nur beim Preis gespart wird, aber nicht bei den Vorteilen.

Belohnung fürs Shoppen

Dazu gehören beispielsweise die Rewards-Punkte, mit denen man für jeden Einkauf mit der Karte belohnt wird. Und sich davon etwas Besonderes gönnen kann – oder aber auch die Mitgliedsgebühr von lediglich 16 Euro im Monat begleichen. Mit dem aktuellen Paket fällt diese allerdings erst im Frühling 2024 das erste Mal an – und obendrein gibt es, sofern man die Karte regelmäßig nutzt, ein Startguthaben mit Membership-Rewards-Punkten im Wert von 125 Euro.

Zu den Sicherheitsfeatures der Goldkarte gehört das kontaktlose Zahlen. Mit dem man die Karte weder aus der Hand geben noch in ein Lesegerät stecken muss. Das gilt auch für Einkäufe im Wert von über 50 Euro – dem schönen Teppich oder maßgeschneiderten Seidenkostüm als Reisemitbringsel stehen also zumindest keine Zahlungsmodalitäten mehr im Wege.

Rundum versichert

Auch im Falle eines Falles können sich Reisende auf ihre Goldkarte verlassen: Mit einer Reiserücktrittsversicherung müssen sich Karteninhaber bereits vor dem Abflug bei unschönen Überraschungen um die Reisekosten keine Sorgen machen und dürfen durch die Reiseabbruchversicherung sicher sein, dass sie auch dann schnell zurück sein können, wenn die Lieben daheim sie brauchen oder der verstimmte Magen die Fortsetzung der Trekkingtour unmöglich macht. Sollte gesundheitlich etwas Gröberes eintreten, greift die ebenfalls inkludierte Auslandsreisekrankenversicherung – und falls im sprichwörtlichen Porzellanladen ein Unglück passiert, kommt die Auslandsreiseprivathaftpflicht dafür auf.

So abgesichert können die Karteninhaber jenen besonderen Service genießen, mit dem American-Express-Kunden in der Welt behandelt werden – und müssen dafür nicht einmal zu den Großverdienern gehören: Bereits ab einem Jahreseinkommen von 30.000 Euro ist man für die Goldkarte qualifiziert, bis einschließlich 15. Juni 2023 kann man sie noch zu den besonders günstigen Konditionen inklusive Startguthaben für ein ganzes Jahr beitragsfrei beantragen.

Reisen auf Platinum-Niveau

Wer beruflich um die Welt reist oder sich ein wenig mehr Vorteile und Komfort sichern möchte, kann das mit der Platinumkarte von American Express tun. Zu dieser gehören natürlich alle Features der Goldkarte, darüber hinaus öffnet sie aber auch Türen in aller Welt: zum Beispiel zu über 1400 ausgesuchten Restaurants in 20 Ländern, in denen das inkludierte Gourmet-Guthaben von jährlich 360 Euro für ganz besondere kulinarische Erlebnisse genutzt werden kann. Darüber hinaus haben Platinum-Kunden Zugang zu Airport-Lounges an über 1400 Flughäfen und dürfen jeweils gleich drei Gäste mitbringen; genießen Status-Upgrades bei den großen Mietwagenanbietern sowie renommierten Hotelketten. Und können ihre Reise schon in Wien auf der Überholspur starten – denn in dieser Karte ist auch die Nutzung der Fastlanes am Wiener Flughafen inkludiert.