„So war das nicht geplant.“ Der firmeninterne Livestream „Pünktlichkeitstag“ der ÖBB wird schlagartig zum österreichweiten Krisenfernsehen.

„Eigentlich war das alles ganz anders geplant“, leitet Moderatorin Dori Bauer im Live-Video der ÖBB ein. „Sie befinden sich hier eigentlich in einem firmeninternen Livestream. Doch wie wir gehört haben, ist der Link bereits auf Twitter geteilt worden.“

Der vermeintlich interne Firmentag ist plötzlich öffentlich. Und das genau in den Stunden des wahrscheinlich größten Zugausfalls in den letzten Jahren. Die Idee war, einen Zug live durch Österreich zu begleiten. Und ja, auch der war verspätet. Dann schwenkt das Gespräch mit dem ÖBB–Vorstandsvorsitzenden Andreas Matthä natürlich sofort in Richtung des Zugausfalls der ÖBB. Der muss sich in Echtzeit dafür rechtfertigen: „Das ist natürlich Kategorie Supergau.“

„Wir haben nichts zu verstecken. Unser ursprüngliches heutiges Motto ‚Jede Sekunde zählt‘, gilt auch jetzt,“ so Matthä. Apropos jede Sekunde zählt: Mittlerweile ist die Störung aufgrund eines Stromausfalls bei einem Stellwerk wieder behoben. Bei einer kurzen Liveschalte ins Herz der ÖBB-Technik heißt es, „wenn es Mitarbeiter schaffen, dann nur die Österreicher, es sind die besten in Europa.“ – „Damit zurück ins Studio.“

Und zur Pünktlichkeit: Da gibt sich die ÖBB durchaus selbstkritisch. Sollte ja auch nur für Mitarbeiter sein, dieser Livestream. Egal jetzt. Im Fernverkehr lag der Wert bei 81,4 Prozent, Zielwert sei 86 Prozent. Damit sei man nicht zufrieden. Hat es die Deutsche Bahn verschuldet? Im Nahverkehr waren die Bundesbahnen aufs Jahr gerechnet zu 96,1 Prozent pünktlich. Fast genau der Zielwert. Matthä: „Heute sind wir selber Schuld, nicht die Deutschen.“

>> Zum Livestream „Pünktlichkeitstag - Awareness Day der ÖBB“

(Red.)