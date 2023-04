Eine neue Ära der Stadtentwicklung in Wien

Althan Quartier. Ein nachhaltiger Mix aus Wohnen, Arbeiten und Einkaufen ermöglicht ein zeitgemäßes, städtisches Leben im neunten Bezirk.

Mit dem Althan Quartier setzt die 6B47 Real Estate Investors AG im neunten Wiener Gemeindebezirk derzeit ein regelrechtes Pionierprojekt in Hinblick auf soziale und ökologische Nachhaltigkeit um. Das Ziel: Konservative Strukturen sollen aufgebrochen und neu gedacht werden.

Smartes Konzept

Quartiere bilden dabei das Herzstück einer smarten Stadtkonzeption. Denn wer sehnt sich nicht nach einem Ort, an dem Betonfassaden durch offene und einladende Areale ersetzt werden und die Nachbarschaft wieder enger zusammenrückt?

So soll auch das Althan Quartier zu einem neuen Zentrum des gesellschaftlichen Lebens in Wien werden, das für alle Wienerinnen und Wiener sowie für Gäste aus aller Welt zugänglich ist. Dafür wird ein breites Angebot an Gastronomie, Einzelhandel und Freizeitflächen geschaffen, das Hand in Hand mit modernen Büros geht.

Das Herzstück des 2,4 Hektar großen Althan Quartiers ist das FRANCIS, das auf Konversion statt Abriss setzt. Die 6B47 hat dabei von Anfang an beschlossen, den veralteten Bürokomplex aus den 1970er-Jahren nicht abzureißen, sondern zu konvertieren. Dazu wurde das Gebäude bis auf das Stahlbetonskelett zurückgebaut und als FRANCIS neu errichtet, wodurch mehr als 10.000 LKW-Ladungen Bauschutt und 18.625 Tonnen CO2 eingespart wurden – das entspricht dem klimapositiven Effekt von 500.000 gepflanzten Buchen.

Woow Studio

Das Althan Quartier reicht weit über die EU-Taxonomie-Anforderungen hinaus. „Environmental“ lässt sich mit Zertifizierungen relativ gut abbilden. Allerdings gibt es solche Zertifizierungen derzeit nur für den Neubau. Mit der Konversion von FRANCIS geht 6B47 einen viel nachhaltigeren Entwicklungsschritt und schafft damit einen attraktiven Lebensraum durch Neubau, Konversion und Quartiersentwicklung und bietet Lösungen für die große Nachfrage nach hochwertigen Flächen im Herzen Wiens. Auch in Zukunft wird der Projektentwickler die Quartiersentwicklung in Österreich und Deutschland vorantreiben. Der offene Spezialfonds 6B47 Stadtquartiere I ebnet künftig den Weg für dieses zukunftsweisende Projekt.