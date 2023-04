"SPÖ neu aufstellen": Reihen hinter Babler werden dichter

Nach der Sozialistischen Jugend stellt sich auch die Chefin des VSStÖ hinter Traiskirchens Bürgermeister. Burgenlands Landeshauptmann Doskozil geht indes in Niederösterreich auf Stimmenfang.

Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler versammelt im Rennen um den SPÖ-Vorsitz weitere Unterstützer hinter sich. Nach der Sozialistischen Jugend (SJ) deklarierte sich am Donnerstag im "Standard" auch die Chefin des Verbandes Sozialistischer Student_innen (VSStÖ), Hannah Czernohorszky, für ihn. Nämliches tat auch Markus Marterbauer, allerdings nicht in seiner Funktion als Arbeiterkammer-Ökonom, sondern als Wissenschafter und Privatperson, wie er am Donnerstag erklärte.

Czernohorszky lobte Babler: "Es braucht jemanden, der die SPÖ neu aufstellen kann und die Basis wieder erreichen und bewegen kann. Der, dem wir das zutrauen, ist Andi Babler." Auch hochschulpolitische Hoffnungen verknüpfte sie mit ihm. "Wir trauen Babler zu, unsere Hochschulen zu einem Ort für alle zu machen - dafür braucht es höhere Beihilfen, leistbaren Wohnraum und natürlich den freien Hochschulzugang", sagte Czernohorszky.

Marterbauer sah in der Mitgliederfrage die Chance, dass die soziale Frage ins Zentrum der politischen Debatte rücke. Auch Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil hätten hier interessante Vorschläge gemacht, Babler, der selbst "von unten" komme, sei da für ihn aber am glaubwürdigsten. Marterbauer begründete dies auch mit der Fokussierung des Traiskirchner Bürgermeisters auf die Bekämpfung der Kinderarmut, die Pflege sowie das Thema "gute Arbeit für alle".

Doskozil startet "Freundschaft-Tour" am Freitag i

Doskozil selbst startet unterdessen am Freitag in Niederösterreich mit seiner "Freundschaft-Tour", mit der er für seine Kandidatur als Bundesparteivorsitzender der SPÖ werben will. In Wiener Neustadt und Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) tauscht sich Doskozil mit Parteimitgliedern aus. Acht weitere Termine sind bereits fixiert, andere noch in Vorbereitung, hieß es am Donnerstag aus Doskozils Büro. Die Tour soll durch alle Bundesländer führen.

Fix eingeplant sind weitere Veranstaltungen in Niederösterreich: Am kommenden Sonntag ist Doskozil in Krems, am kommenden Donnerstag in Ybbs. Am Wochenende darauf geht es in die Steiermark, nach Gratkorn, Köflach und Knittelfeld, mit einem Abstecher nach Kärnten zu einem Termin in Klagenfurt. Am 24. April steht Linz am Programm, am 26. April Wien.

Doskozil will auf seiner Tour, die vor allem am Wochenende stattfinden wird, über Themen und Inhalte diskutieren. "Mein Ziel ist eine Neuausrichtung der Sozialdemokratie, die uns wieder stark genug macht, Wahlen zu gewinnen. Dazu müssen wir die ganze Kraft und Vielfalt unserer Basis aktivieren", betonte er. Bei den Terminen in den Bundesländern gehe es ihm vor allem um den Austausch mit den Parteimitgliedern - "ohne überflüssige Inszenierung oder ein Herunterleiern von Schlagworten", so der Landeshauptmann.

(APA)