Sommerurlaub in Tirol - Abenteuerspielplatz in den Bergen

Familientauglich. Bei einem Urlaub in den Tiroler Familienregionen kommt die ganze Familie auf ihre Kosten.

Ein Familienurlaub folgt seinen eigenen Regeln, soll er doch für alle Familienmitglieder für Abenteuer, Erholung und Abwechslung sorgen. Besonderes Augenmerk wird auch darauf gelegt, dass man die gemeinsame Zeit, die im Alltagstrubel oft untergeht, genießt.

Die Tiroler Familienregionen laden dazu ein. Mit einem Angebot, bei dem niemand zu kurz kommt, und das dazu verleitet, offen zu sein und sich auf Entdeckungsreise zu begeben.

Weitwandern mit Kindern

Kinder haben Spaß daran, im Freien zu spielen. Sie entdecken Blumen am Wegrand, Tierspuren, die man deuten kann oder verwandeln einen umgestürzten Baum in ein Piratenschiff. Beim Wandern mit Kindern wird die Natur zum Spielplatz und man entdeckt selbst so viel Neues, indem man die Umgebung mit ihren Augen sieht. So verbringen Eltern und Kinder unvergessliche Stunden – und der Weg wird zum Ziel.

Zum Beispiel auf dem Iseltrail in Osttirol. Der Weitwanderweg führt von der Mündung des wilden Gebirgsbaches, der Isel, in Lienz bis zu seinem Ursprung an der Gletscherzunge des Umbalksees. Die Wanderung ist dank zahlreicher Geschichten entlang der Strecke für Kinder ein Abenteuer.

Ein weiterer mehrtägiger Weitwanderweg wartet in den Kitzbüheler Alpen – der KAT Walk Family. Neben traumhaften Ausblicken warten Kletterparks, Rätseltouren, Alpenblumengarten, Mountaincarts, Riesenschaukeln und Abenteuerspielplätze entlang der Strecke.

Etappe 3 des KAT-Walk, der Almrosen-Weg, führt zur Labalm. szuecskatharina

Wissenswertes über die Natur

Für alle, die nicht so lange unterwegs sein möchten, bieten die Regionen unterschiedlich lange Themenwanderungen: Während der 3,5 Kilometer langen Wanderung „Wasserwelt“ Tux werden gemeinsam mit dem Maskottchen „Gletscherfloh Luis“ Fragen wie „Was sind Thermalquellen?“ oder „Wie viel Wasser braucht der Mensch?“ beantwortet. Das Element Wasser ist auch bei der Themenwanderung Wasserschaupfad Umbalfälle permanenter Begleiter. Sie ist eine Alternative, wenn die Weitwanderung noch zu viel ist, denn von mehreren Aussichtsplattformen aus kann man die Isel von oben besichtigen.

Urlaub für alle

Mit Erholung und einem familienfreundlichen Programm erwarten die Tiroler Gastgeber*innen die Wander*innen. Egal ob man sich für einen Urlaub am Bauernhof, in einem Wellnesshotel oder einem klassischen Kinderhotel entscheidet, in den qualitätsgeprüften Tiroler Familienunterkünften geht man besonders auf die Bedürfnisse junger Gäste ein und sorgt damit auch für einen erholsamen Urlaub für die Eltern. So wird den unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen Rechnung getragen und beim gemeinsamen Abendessen erzählt man sich von seinen Erlebnissen. Dank Spielbereichen, Spielplätzen, großzügigen Gärten, Kinderspeisekarten und der Herzlichkeit der Gastronom*innen kann man auch bei der Einkehr während und nach den Wanderungen durchatmen.

Das alles zusammengenommen macht den Familienurlaub in Tirol im wahrsten Sinne des Wortes kinderleicht.