Türkischer Außenminister auf Blitzbesuch in Wien

Mevlüt Çavuşoğlu wird Freitagabend an einem Fastenbrechen der AKP-nahen UID teilnehmen. (c) APA/AFP/ADEM ALTAN (ADEM ALTAN)

Mevlüt Çavuşoğlu trifft unter anderem seinen Amtskollegen Alexander Schallenberg – und nimmt an einem Fastenbrechen eines AKP-nahen Vereins teil.

Der türkische Außenminister, Mevlüt Çavuşoğlu, wurde am Donnerstagabend in Wien erwartet. Auf dem Plan stehen mehrere Arbeitstreffen am Freitag, beginnend mit Außenminister Alexander Schallenberg. Von türkischer Seite hieß es am Donnerstag, dass sich Çavuşoğlu für die Erdbebenhilfe aus Österreich bedanken wolle. Der Krieg in der Ukraine steht dem Vernehmen nach ebenfalls auf der Agenda.

Das Außenministerium in Wien hingegen wolle die Vermittlerrolle Ankaras zwischen der Ukraine und Russland würdigen. Das aktuelle Getreideabkommen zwischen Moskau und Kiew, das die Ausfuhren über das Schwarze Meer ermöglicht, läuft im Mai ab. Sollte eine Verlängerung des Abkommens nicht möglich sein, droht substanzielle Knappheit von Getreide bis Sonnenblumenöl – mit globalen Folgen. Die bisherigen Abkommen kamen unter Vermittlung von Ankara zustande.

Türkischer Wahlkampf wird wohl Thema

Der Getreidedeal wird auch beim Treffen von Çavuşoğlu mit Helga Schmid, Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), zur Sprache kommen. Anschließend ist ein Treffen mit dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation, Rafael Grossi, geplant. Aus der türkischen Botschaft heißt es, dass hier „dringliche Energiethemen“ angesprochen werden.

Am Abend wird Çavuşoğlu am Fastenbrechen der Union Internationaler Demokraten teilnehmen. Die Union gilt als AKP-nahe, doch sei das Fastenbrechen – derzeit ist Ramadan – keine Wahlkampfveranstaltung, heißt es aus der Botschaft; auch seien keine derartigen Veranstaltungen geplant. Vielmehr würden Treffen auf Ministerebene gehäuft stattfinden. Zuletzt war Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig in der Türkei.

Außenminister Schallenberg wird dem Vernehmen nach beim Treffen mit Çavuşoğlu vor einem Export des Wahlkampfes nach Österreich warnen. Die Türkei wählt am 14. Mai einen neuen Präsidenten sowie ein neues Parlament.

(duö)