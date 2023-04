Sinnieren am Ostertisch

Ein Wochenende voller Familienfeiern bringt immer wieder Stoff zum Nachdenken. Diesmal übers Essen.

Essen gibt es bei Familienfeiern traditionellerweise ja auch recht viel. Aber nicht der reich gedeckte Ostertisch, sondern das verregnete Wetter führte zum Sinnieren, weil aus Mangel an Alternativen die alten Familienalben ausgepackt wurden. Darunter auch das Hochzeitsalbum der Eltern, mitsamt liebevoll ausgeschnittenem und eingeklebtem Hochzeitsmenü: „Amuse bouche“ gab es, gefolgt von Kräuterschaumsuppe, und als Hauptspeise zur Auswahl entweder „Schweinsfilet Gärtnerinnenart“ oder Hirschkalbsschlögel. Spannend, und was ist mit den Vegetarierinnen? Oder den Veganern? Die dürfte es Anfang der 80er-Jahre wohl noch nicht gegeben haben. Zumindest nicht in so einer großen Zahl, dass man sie extra bei der Menüauswahl beachten müsste.

Aber gut, Anfang der 80er war man auch auf dem Höhepunkt eines jahrzehntelangen Aufstiegs angekommen: Noch nie zuvor hatten Österreicher mehr Fleisch gegessen. Fast 100 Kilogramm verbrauchte eine Person pro Jahr, gegessen wurden davon – rechnet man Abfälle weg – etwa 65 Kilogramm. Das sollte sich auch die nächsten 35 Jahre nicht ändern, zeigen einerseits die Statistiken, andererseits die eigenen Erinnerungen an unzählige Familienfeiern mit unzähligen Schnitzelbergen.

Das ist zu viel, so viel gilt mittlerweile als anerkannt. Die Österreichische Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, maximal 16 bis 23 Kilo Fleisch pro Jahr zu essen, also um ein Drittel weniger als derzeit. Auch die Treibhausgas-Bilanz Österreichs würde von einer solchen Ernährungsumstellung massiv profitieren.

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Aber kleine Schritte gibt es bereits: Seit sechs, sieben Jahren geht der Fleischverbrauch in Österreich zurück. Zuletzt waren es „nur“ noch 88,5 Kilo pro Kopf. Oder anders gesagt: Bei der Familienfeier am Wochenende gab es zwar immer noch sowohl Schnitzel als auch Osterschinken – dafür aber auch drei vegetarische Alternativen.



