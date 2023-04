Verfassungsrat urteilt über Pensionsreform: Macrons Heimkehr ins Chaos

Emmanuel Macron genoss in den Niederlanden ein intensives Programm, nun ist er wieder mit den Protesten in Frankreich konfrontiert.

IMAGO/ANP

Die Chefin der Gewerkschaft CTG droht: "Wird nicht der letzte Aktionstag sein". Der Verfassungsrat prüft das Pensionsgesetz und gibt seine Entscheidung am Freitag bekannt.

Gerade noch in den Niederlanden mit seinen Taiwan-Aussagen konfrontiert, muss der französische Präsident Emmanuel Macron nach seiner Rückkehr nach Paris nun auch das innenpolitische Chaos aufräumen. In Frankreich haben erneut Zehntausende Menschen gegen Präsident Emmanuel Macrons Pensionsreform protestiert - über deren Rechtmäßigkeit der Verfassungsrat an diesem Freitag urteilen will. In vielen Städten hatten die Gewerkschaften am Donnerstag erneut zu Kundgebungen aufgerufen, zu denen die Behörden 400.000 bis 600.000 Teilnehmer erwarteten. Es kam zu Blockaden von Straßen, Bahngleisen und Raffinerien.

Die Müllabfuhr in Paris begann erneut einen Streik. Ebenfalls in Paris drangen Demonstranten in die Zentrale des französischen Luxuskonzerns LVMH ein und zündeten Feuerwerkskörper.

Verfassungsrat tagt über Pensionsreform

Macron hatte seine umstrittene Reform am Vorabend gegen andauernde Kritik verteidigt und einen Dialog mit den Gewerkschaften in Aussicht gestellt. Das Land müsse weiter vorankommen und er wolle mit den Sozialpartnern über den weiteren Gang der Dinge reden. Die Reform sei notwendig, die öffentlichen Haushalte müssten ins Gleichgewicht gebracht werden. Am Freitag soll der Verfassungsrat das Ergebnis einer Prüfung des Reformvorhabens verkünden. Er könnte die Reform in Teilen oder vollständig kippen oder für verfassungskonform erklären. Er wird sich auch zu einem Antrag der linken Opposition äußern, die einen Volksentscheid über die Pensionsreform fordert. Sollte der Rat zustimmen, wäre es aber nur der Beginn einer langen Prozedur, bevor es tatsächlich zu einem Referendum käme.

APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

Die Proteste richten sich gegen die schrittweise Anhebung des Pensionsantrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Die Mitte-Regierung will mit der inzwischen beschlossenen Reform eine drohende Lücke in der Pensionskasse schließen. Der Streit verschärfte sich, weil die Regierung den Text ohne Abstimmung durch die Nationalversammlung drückte. Präsident Emmanuel Macron will, dass die Reform bis Jahresende in Kraft tritt.

Gewerkschaft droht mit weiteren Protestaktionen

"Es wird nicht der letzte Aktionstag sein", sagte die CGT-Gewerkschaftschefin Sophie Binet am Vormittag an einer blockierten Müllverbrennungsanlage in einem Pariser Vorort. Ihre Gewerkschaft hatte erneut zum Streik der Müllabfuhr aufgerufen. Es war jedoch noch nicht absehbar, wie stark der Aufruf befolgt wird. Im März hatten sich während eines dreiwöchigen Streiks der Müllarbeiter in Paris riesige Abfallberge angehäuft.

Insgesamt nimmt die Beteiligung an den Streiks und den Demonstrationen allmählich ab. Anfang März waren mehr als eine Million Menschen auf die Straße gegangen. Laut SNCF sollte etwa jeder fünfte Hochgeschwindigkeitszug ausfallen. Im Pariser Nahverkehr sollten nur noch wenige U-Bahnen und Busse ausfallen.

Ausschreitungen in Paris

In Paris ist für den Nachmittag eine Demonstration zwischen der Oper und Bastille geplant. Beim vergangenen Protesttag hatte es erneut Ausschreitungen am Rande der Demonstrationen in Paris und anderen Orten gegeben. Seit der Verabschiedung der Reform durch einen legalen Verfassungskniff hatten sich die Proteste teilweise radikalisiert. Die Sicherheitskräfte gerieten wegen ihres teilweise brutalen Vorgehens in die Kritik.

Mehr als zwei Drittel der Französinnen und Franzosen lehnen die Pensionsreform ab. Die Pension gilt in Frankreich als wichtige soziale Errungenschaft.

