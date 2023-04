Fettes Brot in Wien: Wie auf einem Maturafest in den Neunzigern

Gut gelaunt nahmen Fettes Brot im Gasometer Abschied von ihren Fans. Da regredierten flugs auch karrieremäßig Etablierte, beim Saalluftstreicheln und Pogotanzen.

Bussi, Handschlag, Umarmung: Wollte man eine Kulturgeschichte der Verabschiedung erzählen, es wäre eine weitreichende Aufgabe. Ein Kapitel müsste für jene beliebte Form reserviert werden, mit der sich so locker Schotter machen lässt: die Abschiedstourneen. Elton John hat drei Jahre lang mit einem globalen Goodbye viel Geld verdient. Mick Hucknall hat mit Simply Red schon mehrere Abschiedstourneen absolviert. Das Gute am Abschied ist ja, dass man auch von ihm Abschied nehmen kann.

„Fettes Brot . . . is History!“ ist auf jeden Fall ein Versuch, loszulassen von der Droge Publikum. In Wien gleich zweimal, Mittwoch und Donnerstag. Das hiesige Publikum mutet ja aus nordischer Perspektive sehr possierlich und charmant an. Da nützt kein Quengeln und kein Zwidern: Der Deutsche aus dem Hohen Norden hat uns lieb.