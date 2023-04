Österreich könnte mit seinem Mercosur-Veto bald allein dastehen

In der EU verstummen die Gegner eines Assozierungsabkommens mit Südamerika. Nur die österreichische Bundesregierung bleibt bei ihrer Ablehnung. Doch möglicherweise ist gar keine Einstimmigkeit erforderlich.

Das Zieldatum ist der 17. Juli. An diesem Tag steigt in Brüssel der EU-Lateinamerika-Gipfel. Und bis dahin wollen die Spanier, die in der zweiten Jahreshälfte den Ratsvorsitz unternehmen, das Assoziierungsabkommen der EU mit dem Mercosur (Argentinien, Brasilien, Uruguay, Paraguay) unter Dach und Fach haben. Seit 1999 schon wird verhandelt. Ende Juni 2019 wäre alles unterschriftsreif gewesen. Doch dann schockte Brasiliens Präsident, Jair Bolsonaro, die Welt mit Regenwaldrodungen.

Knapp vier Jahre später sind die Befürworter des Freihandelsabkommens wieder im Aufwind. In Brasília amtiert ein anderer Präsident – Lula da Silva. Und die geopolitische Lage hat sich nach dem russischen Überfall auf die Ukraine gedreht. Europa sucht verstärkt nach Verbündeten, neuen Märkten und Rohstoffen wie Lithium für die Energiewende. Auf dem Alten Kontinent hat der Widerstand gegen einen Deal mit dem 266-Millionen-Einwohner-Wirtschaftsraum in Südamerika nachgelassen. In Deutschland sind nun sogar die grünen Mitglieder der Ampelkoalition aufseiten der Befürworter. Und selbst aus Frankreich, das seiner Landwirtschaft stets besonderen Schutz angedeihen lässt, kamen zuletzt zustimmende Signale. Auch in den Niederlanden und in Irland ist die Kritik leiser geworden.