Wiener Modedesigner und ihre große Kunst für den kleinen Finger

Als gemeinschaftliche Arbeit entstand Fingernagelkunst von Modemachern und Nail Artists. „Nailgasm“ ist der vielversprechende Titel einer Ausstellung, die im Showroom der Austrian Fashion Association zu sehen ist.

Was genau es im Ausstellungsraum der Austrian Fashion Association (AF) ab 13. April zu sehen gibt, stand zwar bei Redaktionsschluss des gedruckten „Schaufensters“ noch nicht fest. Aus den Kreativkombinationen, die für die Vorbereitung der Ausstellung „Nailgasm“ zusammengespannt wurden, lässt sich aber mit einiger Wahrscheinlichkeit die Prognose ableiten, dass hier große Fingernagelkunst entstanden sein wird. Im Mittelpunkt soll das Phänomen der Nail Art stehen, betrachtet aus unterschiedlichen Blickwinkeln und mit Fokus auf besonders fantasievolle Herangehensweisen.

Cyshimi ist der Künstlername von Viviane Lee Hsu mit Sitz in São Paulo, im Online-Talk am 27. April um 17 Uhr. Rogger Cordei

So werden etwa Iris Praßl (Nagelstudio fest-genagelt) und Anna Hambira (Amaaena) ein gemeinsames Projekt umsetzen, Anna Skvortsova (Absolutely Fabulous) einmal mit Louise Streissler (mit Stress), einmal mit Christoph Tsetinis (Published by), Greta Wenko (couldbeyournails2) und Jennifer Milleder sowie Natasha Moreno (sehr_extra_basic) und Agnes Vardai (Ordained Hardware). Dass die AFA diesem Thema, aufgegriffen auch in der Fotoserie „Ballerina or Coffin“ von Martina Lajczak, so viel Platz gibt, verdeutlicht außerdem, dass Nail Art in den letzten ­Jahren in den Rang einer eigenen Designdisziplin aufgestiegen ist.

Natasha Moreno vom Studio sehr_extra_basic wird mit Agnes Vardai von Ordained Hardware kooperieren. Natallia Yelavik

Tipp „Nailgasm“. Eine Ausstellung über „Mani­küre, Mode und Gesellschaft“ in der Austrian Fashion Association. Bis 27. April im AFA Space, Lindengasse 27/1, 1070 Wien, austrianfashionassociation.at

("Die Presse Schaufenster" vom 14.4.2023)