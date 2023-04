Mitverdienen an Chatbot und Co.

Die Ausstellung "Misalignment Museum" in San Francisco widmet sich der Zukunft der KI, Künstlerin und Kuratorin Audrey Kim möchte auch für die Risiken sensibilisieren. (c) APA/AFP/AMY OSBORNE (AMY OSBORNE)

Technologische Fortschritte finden zunehmend im Bereich der künstlichen Intelligenz statt. Diese Entwicklung bietet inzwischen auch Anlegern große Chancen.

Wien. Die Fortschritte in der künstlichen Intelligenz (KI) werden inzwischen auch in der breiten Öffentlichkeit sichtbar. Das liegt vor allem am Start von Chat GPT. Dieser sogenannte Chatbot wurde von der US-amerikanischen Firma Open AI entwickelt und im vergangenen November veröffentlicht. Das Besondere daran: Es reicht die Eingabe einzelner Befehle oder Sätze, anhand derer Chat GPT dann auf Unmengen an Daten aus dem Internet zugreift, um fertige Texte zu erstellen.

Und das scheinbar mit Erfolg. So „bestand“ der Chatbot jüngst die heimische Matura und in den USA an einer Universität eine Rechtsprüfung. Freilich, die Entwicklung kommt deshalb nicht immer gut an. Im Jänner hat etwa die französische Eliteuni Sciences Po Chat GPT verboten. Und jüngst hat die italienische Datenschutzbehörde den Chatbot für das Land untersagt, zumindest vorübergehend. Nun wird untersucht, ob der Datenschutz verletzt wird.