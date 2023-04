Warum die Junta in Burma einen Krieg gegen Kinder kämpft

Weltweit ist die Empörung nach dem Massaker der Armee an Zivilisten groß. Die Brutalität zeigt aber auch, wie schwach die Junta ist - auch wenn sie nach wie vor zwei mächtige Verbündete hat.

Zwischen ausgebrannten Motorrädern und verkohlten Holzhütten liegen Körperteile. Arme, Beine, Leichen ohne Kopf, auch von Kindern. Fünf bis acht Jahre alt waren die Kleinen, die burmesische Soldaten am Dienstag ermordeten. Gemeinsam mit ihren Eltern wollten die Kinder die Eröffnung eines Verwaltungsbüros in ihrem Dorf in Nord-Burma feiern, als plötzlich aus Militärjets Bomben auf die Menge fielen. Gleich darauf schossen Soldaten aus einem Hubschrauber auf fliehende Menschen. 15 Minute dauerte der Angriff. Die Bilanz: Mehr als hundert Tote, darunter mindestens 30 Kinder.

Die Spuren des jüngsten Massakers erzählen eine weitere Geschichte des Grauens aus Burma (Myanmar), das seit dem Militärputsch im Februar 2021 in Gewalt und einem immer blutigeren Bürgerkrieg versinkt. Diesmal schaffte es der Angriff auf das Dorf Pazi Gyi in der Region Sagaing in die internationalen Schlagzeilen. Grund ist die hohe Zahl an zivilen Opfern – und die besonders perfide Brutalität der Attacke: Die Menschen waren gerade zum Essen zusammengekommen, als die Bomben fielen.