Hamed Abboud macht Urlaub in seiner Erinnerung

Schriftsteller Hamed Abboud im Café Z in Wien-Rudolfsheim. (c) Caio Kauffmann

Hamed Abboud ist müde vom vielen Erklären. In seinem neuen Buch flüchtet er in seine Kindheit in Syrien – und schreibt zum ersten Mal auf Deutsch. Am Freitag präsentiert er die humorvolle Geschichtensammlung in der Brunnenpassage.

Manches verwendet Hamed Abboud gern so, wie man es im Arabischen formuliert. Etwa wenn er sagt: „Die Inspiration fiel auf meinen Kopf.“

Die Inspiration, die im konkreten Fall auf seinen Kopf fiel, war Christian Futschers Roman „Mein Vater, der Vogel“. Der Wiener Autor sammelt darin lustige Erinnerungen und flüchtige Momente seiner Familiengeschichte. So wie Futscher, sagt Abboud, wollte er auch von seinem Vater erzählen.

„Meine vielen Väter“ heißt nun das Buch, in dem letztlich nicht nur der humorvolle Lehrer und Bäcker seinen Auftritt hat. Auch die übrigen Familienmitglieder wandern immer wieder ins Bild. Geschwister, Onkel, natürlich die Mutter, jene „Ausbildungskreuzritterin“, die mit Lackstift die Wände der Wohnung vollschreibt, damit die Kinder all das, was sie aus dem Unterricht nicht gut beherrschen, Tag und Nacht vor sich sehen.

Hamed Abboud nennt das Buch, in dem er in seine Vergangenheit in Syrien eintaucht, eine „Erholung“. Einen „Atemort“, den er dringend nötig gehabt habe. Seine ersten beiden Bücher, „Der Tod backt einen Geburtstagskuchen“ und „In meinem Bart versteckte Geschichten“, seien „verzierte Baustellen“ gewesen. Texte, in denen er mit den Mitteln der Literatur Krieg und Flucht, Exil und das Leben zwischen den Kulturen bearbeitete. Das Publikum kennt ihn seither als den „Flüchtlingsautor“, als Integrationsbotschafter. Als jemanden, der auf seinen Lesungen versucht, zu erklären, Verständnis zu schaffen, Vorurteile abzubauen. „Aber ich bin müde“, sagt Abboud. Das Buch nun sei keine Baustelle. „Kein komplexes Hin und Her. Nur die Darstellung der Erinnerung. Es war wie Urlaub für mich.“