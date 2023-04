Illegale Goldsuche mit schweren Maschinen

Der Raubbau am größten intakten Regenwald der Erde läuft völlig aus dem Ruder: Ein Greenpeace-Bericht zeigt, wie tonnenschwere Bagger eingesetzt werden. Zu Lasten der Umwelt, der Indigenen und des Klimas.

„Yanomami sind nie verhungert“, sagt Davi Kopenawa, Präsident der Hutukara Yanomami-Assoziation. „Jetzt tötet die Goldsuche mein Volk, ebenso wie die Munduruku und Kajapó. Wenn Indigene krank sind, dann können sie weder jagen noch die Felder bestellen.“ Es ist erst einige Wochen her, dass die neue Regierung unter dem brasilianischen Präsidenten Lula da Silva, im Jänner den medizinischen Notstand für das Yanomami-Gebiet (am oberen Rio Negro im Norden Brasiliens) ausgerufen hat. Bis dahin waren Hunderte verhungert.

Verursacht wurde dies durch das Vordringen der Goldschürfer, die im Regenwald illegal nach dem Edelmetall suchen. Dabei wird nicht nur Wald abgeholzt, sondern unter anderem Quecksilber eingesetzt. Hochgiftig, sowohl für die Natur, als auch für Menschen.

Bei Tests in der Yanomami-Bevölkerung in den Bundesstaaten Roraima und Amazonas, im Grenzgebiet zu Venzuela, wurden bei 92 Prozent von 239 Personen, die in der Nähe von illegalen Schürfgebieten leben, deutlich erhöhte Werte von Quecksilber festgestellt. Bei den Munduruku (im Bundesstaat Pará) waren es immer noch 60 Prozent. Quecksilber gelangt auch in die Flüsse und vergiftet letztlich auch den Boden – auch jene, auf denen Ackerbau betrieben wird.

Schweres Gerät mitten im Regenwald