Credit Suisse holt sich Hilfe von BlackRock

Die Credit Suisse Group AG hat den Fondsriesen BlackRock beauftragt, beim Verkauf strukturierter Anleihen der Schweizer Bank zu helfen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit befasste Personen. Die Financial Markets Advisory Gruppe von BlackRock habe in den letzten zwei Wochen Wertpapiere für die Credit Suisse verkauft. BlackRock wollte sich dazu gegenüber Reuters nicht äußern.

Credit Suisse hat auf eine Reuters-Anfrage nicht sofort reagiert. Mitte März hatte die Schweizer Regierung eine Übernahme der Credit Suisse durch den Erzrivalen UBS orchestriert, um die kurz vor der Zahlungsunfähigkeit stehende Nummer zwei des Landes vor dem Untergang zu bewahren. Die Transaktion dürfte UBS-Angaben zufolge bis zur Jahresmitte vollzogen werden.

Teile der Schweizer Öffentlichkeit und das Parlament sehen den Deal kritisch. Sie fürchten sich vor einer zu großen Marktmacht des kombinierten Instituts und Tausenden von Stellenstreichungen. Zudem könnte bei einer möglichen Schieflage der neuen Megabank eine Rettung die Kräfte des Landes übersteigen.

