Anwalt Norbert Wess: "Auch ich breche ab und zu das Gesetz"

Nachdem Hans Krankl seinen Traum vom Fußballprofi platzen ließ, wählte Norbert Wess eine Karriere als Anwalt. (c) Presse/Clemens Fabry

Der auf Wirtschaftsstrafrecht spezialisierte Anwalt Norbert Wess vertritt viele Prominente, darunter Karl-Heinz Grasser. Im Interview erzählt er, warum er an eine Freundschaft mit dem Ex-Finanzminister glaubt und welchen Wert Geld für ihn hat. Auch verrät er, wie er es mit der Wahrheit hält und dass er täglich mit Gott hadert. Schweigsamer ist er in puncto Sophie Karmasin.

Beginnen wir mit der Wahrheit: Ist es für Sie wichtig, diese zu kennen, bevor Sie jemanden vor Gericht vertreten?

Norbert Wess: Nicht zwingend. Wenn mir der Mandant seine Sicht der Dinge so schildert, dass ich sie verstehe und nachvollziehen kann, reicht mir das. Ich dränge niemanden, mir zu sagen, wie etwas wirklich war, aber ich hinterfrage, recherchiere und konfrontiere mit Unterlagen und Aussagen anderer Personen. Manchmal erarbeitet man dadurch gemeinsam, dass etwas doch anders gelaufen ist.

Spielt es eine Rolle, wie hoch die Erfolgsaussichten eines Falles sind, ob Sie ihn annehmen oder nicht?

Erfolg ist in unserem Bereich relativ. Wir begleiten auch Mandanten, wo von Anfang an klar ist, dass wir maximal das Mindestmaß an gerechtfertigter Bestrafung erwirken können. Gelingt es, ist auch das ein Erfolg. Aber interessanterweise sind wir regelmäßig dort tätig, wo wir mit unseren Mandaten den Standpunkt vertreten, dass der Vorwurf nicht gerechtfertigt ist. Es kann auch vorkommen, dass ich anfangs total skeptisch bin und dann lässt sich durch die Schilderungen des Mandanten alles sehr gut erklären und entkräften.

Sie verteidigen folglich lieber nicht Geständige als Geständige?

Ganz ehrlich? Ja! Ich kämpfe leidenschaftlich gerne um den Rechtsstandpunkt meiner Mandanten. Manchmal steht man vor einer Situation, wo man denkt: Da ist Hopfen und Malz verloren – und dann findet sich doch noch eine Facette. Das ist irrsinnig spannend.

Haben Sie je Gewissensbisse?