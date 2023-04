Sansibar: Die Insel voller Müll und guter Laune

Drucken

Hauptbild • Sansibar hat alles für einen unvergesslichen Strandurlaub. Viele verlängern hier nach einer Safari. • Aleksandra Yatseva/unsplash

Weiße Sandstrände, türkisblaues Meer, kultureller Reichtum: Sansibar hat alles, was man von einem Traumurlaub erwartet. Doch die Insel im Indischen Ozean hat auch ein Problem: Müll.

Kurz bevor die Sonne ins Meer fällt, beginnt sich der Strand mit Leben zu füllen. Das enge Gassengewirr von Stone Town, wie das alte Zentrum der Inselhauptstadt Sansibar City genannt wird, endet direkt an diesem blendend weißen Streifen, der in das flache Meer führt.

Nahe der Mole üben Burschen ihre Salti. Immer wieder nehmen sie Anlauf, springen ab und landen im weichen Sand. Neben einer Gruppe von Mädchen mit Hijab, die voneinander Fotos mit dem Handy schießen, beenden Kinder kichernd ihren Schwimmunterricht. Ein ganz normaler Tag am Strand von Stone Town geht zu Ende. Die Rufe des Muezzins sind verklungen, der Klang der Kirchenglocken hallt nach. Dann wird es rasch dunkel, gleich legt sich der samtblaue Nachthimmel über die uralten Steinhäuser.



Sansibar mit seinen kilometerlangen Stränden, dem türkisblauen Meer und den Korallenriffen ist zu einem beliebten Reiseziel geworden. Rund 30 Kilometer von der Küste Ostafrikas entfernt liegt der Archipel, der aus der größeren Hauptinsel Unguja und dem kleineren Pemba besteht. Viele Urlauber verbringen hier nach einer Safari in Tansania, zu dem Sansibar gehört, unvergessliche Tage am Strand. Doch Unguja, nur rund 83 Kilometer lang und 37 Kilometer breit, ist nicht bloß eine Insel im Indischen Ozean. Sansibar ist auch so etwas wie ein Sehnsuchtsort, dessen Name im Ohr klingt und an Düfte orientalischer Gewürze erinnert.

Umschlagplatz der Sklaverei

Einst hat der Reichtum der Insel durch den Handel mit Gewürznelken, mit Elfenbein und mit Menschen Herrscher aus aller Welt angelockt und die dunkelsten Kapitel der Geschichte Sansibars geschrieben. Hunderttausende aus dem gesamten ostafrikanischen Raum wurden nach Sansibar gebracht und weiter in aller Herren Länder verkauft. Noch heute können die beklemmenden Zellen am früheren Sklavenmarkt besucht werden.