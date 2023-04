OMV-Aufsichtsratschef Mark Garrett geht

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Mark Garrett steht für eine Verlängerung seines heuer auslaufenden Mandats nicht zur Verfügung. (c) Die Presse (Clemens Fabry)

Die Öbag will bei der anstehenden Hauptversammlung Lutz Feldmann als neues Aufsichtsrat-Mitglied vorschlagen.

Der teilstaatliche Öl- und Gaskonzern OMV erhält einen neuen Aufsichtsratschef. Der bisherige Vorsitzende Mark Garrett habe bekannt gegeben, dass er für eine Verlängerung seines heuer auslaufenden Mandats im Aufsichtsgremium nicht zur Verfügung stehe, teilten sowohl die Staatsholding und OMV-Mehrheitseigentümerin ÖBAG als auch die OMV selbst am Freitag mit. Garrett möchte sich auf seine unternehmerische Tätigkeit konzentrieren. Öbag-CEO Edith Hlawati bedankte sich in einer Aussendung am Freitag bei Mark Garrett für sein „großes Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz“.

„Mark Garrett hat den Aufsichtsrat der OMV in einer sehr herausfordernden Zeit mit viel Erfahrung und Weitsicht geführt. Unter seiner Vorsitzführung wurden wichtige strategische und personelle Entscheidungen getroffen. Auch hat er das Management bei den Herausforderungen, die sich in den letzten Jahren durch die verschiedenen Krisen ergeben haben, beraten und unterstützt“, so Hlawati.

Öbag schlägt Lutz Feldmann als neues AR-Mitglied vor

Mit Lutz Feldmann werde man bei der nächsten Hauptversammlung am 31. Mai einen „ausgewiesenen Energie-Experten mit langjähriger internationaler Erfahrung“ als neues Aufsichtsratsmitglied den Aktionären zur Wahl vorschlagen, teilte die Öbag in ihrer Aussendung mit. Feldmann ist derzeit unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender bei der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und war zuvor in verschiedenen Managementfunktionen bei E.ON, BP und Aral tätig.

