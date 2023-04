Jonah Hill geht unter die Propheten

(c) Getty Images (Kevork Djansezian)

Schauspieler Jonah Hill hat ein Label gegründet: Meaningful Existence. Was klingt wie das nächste Wellness-Rundumpaket, ist wahrhaftig nur Spötterei.

Eine Woche ist es her, da erschien Schauspieler und Drehbuchautor Jonah Hill mit Perücke bei einem Lakers-Spiel. Er und „Real-Housewives“-Darstellerin Lisa Rinna trugen zudem Sweater mit derselben Aufschrift: „Meaningful Existence“ in Regenborgenfarben, zu Deutsch etwa sinnvolles Dasein. Es ist das Logo seiner neuen gleichnamigen Marke, für die er in sein neues Alter-Ego schlüpft (deshalb auch die Perücke) und einige andere Labels auf die Schaufel nimmt. Prophet Ezekiel Profit nennt sich Hill im Rahmen des Projekts, verkörpert einen „renommierten, spirituellen Guru, einen Meister der Finanzen und Weltklasse-Muschelbläser“.

Spätestens bei einem zweiten Blick auf Website und Instagram-Kanal wird die zutiefst satirische Natur des Ganzen überdeutlich. Man beschreibt sich als „Lifestyle- und Wellness-Gemeinschaft“ - die Benennung ist bekannt, etwa von Gwyneth Paltrow „Goop“ oder Kourtney Kardashians „Poosh“ - und benennt die eigene Bestimmung wie folgt: „Basierend auf den Lehren von Profit haben wir ein einfaches Ziel: Freude im Universum zu verbreiten, indem wir Glück zu Geld machen.“ Niemand werde in Glück geboren, heißt es, man müsse arbeiten, Geld verdienen und dann könne man es kaufen.

Zum Beispiel in Form von Shirts mit „meaningful“ Botschaften. Etwa das „Rebirth T“, um 40 Euro. Es soll „auf einem Stoff basieren, in den Prophet Ezekiel Profit bei seiner Geburt eingewickelt wurde“, um das sichere Gefühl zu imitieren, das er als Baby gehabt habe. Plus: Der Prophet selbst segnet jedes Stück von Hand. „Je mehr Sie bezahlen, desto besser wird alles“, liest es sich auf der Webseite. Ebenso eine Wortmeldung des Propheten Profit (Jonah Hill) persönlich: „Meaningful Existence ist definitiv keine Sekte.“ Die Zwinkersmileys muss man sich dazu denken.

