Hauptbild • Eines der drei entstehenden Rechenzentren in Ostösterreich von Microsoft. • Microsoft

Für die digitale Transformation unabdingbar, steigt ihre Zahl stetig – auch in Österreich wird gebaut. Die Herausforderungen: Nachhaltige Energieversorgung und Sicherheit. Manch einer träumt daher sogar von Cllouds auf dem Mond.

Die Digitalisierung schreitet unaufhörlich voran. Das führt dazu, dass mit der zunehmenden Bedeutung von intelligenten Technologien, IoT-betriebenen Geräten, Big Data, Industrie 4.0, 5G und Cloud-Computing immer mehr Daten gespeichert, berechnet, verarbeitet und geschickt werden müssen. Auch Software läuft vermehrt in der Cloud, also im Browser. Dementsprechend nimmt die Zahl leistungsstarker Rechenzentren, in denen Computer, Speicher und Netzwerkkomponenten sowie die notwendige Infrastruktur untergebracht sind, zu. „Bisher waren Rechenzentren in Österreich nur eine Randerscheinung“, sagt Laura Holzheimer, Head of Research bei CBRE Österreich. Seit rund zwei Jahren sei wachsendes Interesse von Investoren an dieser Assetklasse, die im internationalen Umfeld sehr erfolgreich ist, zu sehen.

Bau eines der drei Cloud-Regionen. Microsoft

So errichtet beispielsweise Microsoft im Osten Österreichs eine aus drei Standorten bestehende Cloud-Region. „Der Aufbau schreitet zügig voran“, sagt dazu Florian Slezak, Cloud Region Lead bei Microsoft Österreich. Er gehe davon aus, dass das Unternehmen in einigen Monaten mehr Infos zum Zeitplan der Inbetriebnahme der ersten Rechenzentren bekannt geben könne.



Gefragt: Colocation-Zentren



Google hat im Herbst des Vorjahrs neuerlich bekräftigt, im oberösterreichischen Kronstorf eine „Google Cloud Region“ entstehen zu lassen. Ein etwa 70 Hektar großes Areal zum Bau des Rechenzentrums wurde von dem Internetriesen bereits 2008 erworben. Wann das Projekt tatsächlich realisiert werden soll, ist allerdings noch offen. Doch auch Wien gilt Holzheimer zufolge als wachsender Sekundärmarkt für Rechenzentren.

Für Investoren am interessantesten sind der Expertin zufolge Colocation-Rechenzentren. Diese bieten Kunden die Möglichkeit, ein Rechenzentrum im Gebäude eines Drittanbieters zu betreiben. Insgesamt gibt es zurzeit rund 20 Rechenzentren aus dem Colocation-Segment in Österreich.

Der Bau und Betrieb von Rechenzentren rufen aber nicht nur Freude, sondern auch Kritik hervor. Denn Prozessoren und Beschleunigerkarten sowie die Kühlung und der Betrieb von Datenträgern brauchen einerseits viel Energie, andererseits werden dadurch Treibhausgase emittiert.



Energieproblem: Kühlung



Verschiedenen Berechnungen zufolge haben alle Rechenzentren weltweit 2021 zwischen 500 und 650 Terrawattstunden Strom verbraucht – und damit entsprechend viel Treibhausgas emittiert. Zum Vergleich: Der Stromverbrauch in Österreich lag im selben Zeitraum inklusive des Eigenbedarfs der Kraftwerke und der Netzverluste bei rund 72,3 Terawattstunden Strom. Slezak relativiert: „Weltweit ist nach Angaben der Internationalen Energieagentur der Energiebedarf für Rechenzentren in den vergangenen zehn Jahren ziemlich konstant geblieben, bei einem Prozent des globalen Gesamtenergiebedarfs. Gleichzeitig hat sich die Leistungsfähigkeit der Infrastrukturen aber mehr als versiebenfacht“.

Nachhaltige Kühlung ist eine der Herausforderungen der neuen Assettklasse. Microsoft

Nicht zuletzt würden Betreiber angesichts des Klimawandels und des EU-Ziels, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, immer nachhaltiger agieren. „Wir werden unsere Rechenzentren zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie aus Österreich betreiben“, sagt Slezak. Cloud-Rechenzentren seien weiters durch die Spezialisierung der Provider und der eingesetzten Hardware nicht nur leistungsfähiger und sicherer als viele traditionelle Rechenzentren oder Serverräume, sondern auch um ein Vielfaches effizienter im Energieverbrauch.

„Bereits im ersten Microsoft-Rechenzentrum in Österreich werden wir für Kühlung, Beleuchtung, Sicherheitsanlagen und Ähnliches lediglich zehn Prozent der Gesamtenergie benötigen – der weltweite Durchschnitt liegt hier bei 30 bis 35 Prozent“, so Slezak. Ein wesentlicher Grund dafür sei, dass diese Rechenzentren weniger gekühlt werden müssen als traditionelle. „Wir können sie bis etwa 30 Grad Außentemperatur komplett mittels Luftkühlung betreiben.“

Nutzung der Abwärme



Apropos Kühlung: Um den Energieaufwand zu reduzieren, werden Datacenter gern in kalten Regionen errichtet. Die skandinavischen Länder gehören sogar zu den Top-Ten-Standorten für Datenzentren. Ein weiterer Puzzlestein ist die Nutzung der Abwärme. Mit der Wärme aus der Kühlung der Server eines Microsoft-Rechenzentrums in Südfinnland wird beispielsweise Espoo, die zweitgrößte Stadt Finnlands, mit Fernwärme versorgt. Ein ähnliches Projekt gibt es in Frankfurt am Main: Dort wird ein neuer Stadtteil errichtet, der mit Abwärme eines Rechenzentrums geheizt werden soll. Auch das Dresdner Unternehmen Cloud & Heat – die Firma baut Rechenzentren und bietet nachhaltige IT-Infrastrukturlösungen an – nutzt die Abwärme von Servern zum Beheizen von Wohnungen. Mittlerweile werden so an 24 Standorten in Deutschland rund 300 Wohneinheiten beheizt. „Die Nutzung von Abwärme ist aber immer abhängig vom benötigten Bedarf und den Möglichkeiten der Abnehmer“, sagt dazu Slezak, der darauf hinweist, dass die Abwärme auch für den Eigenbedarf verwendet werden könne. „Das wird gerade von uns evaluiert.“



„Circular Datacenter“

Die EU, die im Rahmen der Studie „ReUseHeat“ das Potenzial der Nutzung von Abwärme geprüft hat, ist auf diesen Zug aufgesprungen: Wie das Projekt zeigt, könnten 48 Terrawattstunden pro Jahr an Wärmeenergie aus Rechenzentren genutzt werden. Die EU-Kommission will nun Vorgaben schaffen.

Weitere Maßnahmen sind die gemeinsame Nutzung der Hardware durch mehrere Kunden, die Verwendung unbedenklicher Materialien beim Design der Hardware, deren Wiederverwendung und das Recycling nicht wiederverwendbarer Materialien. „Mehr als drei Viertel der Infrastruktur können reused werden, genannt ,Circular Datacenter‘“, berichtet Slezak. Notstromaggregate werden mit Bio-Diesel-Gemisch betrieben, Prototypen für die Versorgung mit Brennstoffzellen sind im Einsatz.

Rechenzentrum auf dem Mond?

Doch es gibt noch ganz andere Pläne: Die EU etwa prüft im Rahmen der Studie „Ascend“, ob Rechenzentren im Weltraum betrieben werden können. Ziel des Projekts, das Teil des Forschungsprogramms „Horizont Europa“ ist, ist die Reduktion von Kohlendioxidemissionen auf der Erde. Und auch der Mond kommt als Standort infrage: Das US-Start-up Lonestar Data Holdings, das im Dezember 2022 sein Datencenter an Bord der Raumstation ISS erprobt hat, will bis 2026 ein solches auf dem Mond errichten. „Daten sind die größte von der Menschheit geschaffene Währung“, meint Chris Stott, Gründer von Lonestar. Der Mond sei der ideale Ort, um Daten sicher zu lagern und die Umwelt auf der Erde zu schonen.