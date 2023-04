Treibhausgase: Wie vor 4,3 Millionen Jahren

Mit Phasen extremer Trockenheit muss in Zukunft vermehrt gerechnet werden. (c) APA (BARBARA GINDL)

An zwei Tagen, im Jänner und im Dezember, wurden 2022 am meisten Treibhausgase in die Atmosphäre ausgestoßen, Anfang Mai am wenigsten. Im Vorjahr hat es wieder einen Rekordanstieg gegeben. Das zeigt die Klima-Bilanz der US-Behörde NOAA.

Keine Zeit zum Durchatmen: Auf diesen Satz lässt sich die Bilanz verdichten, welche die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration im US-Handelsministerium) für das Jahr 2022 zieht. Es ist die erste weltweite Bilanz der Treibhausgas-Emissionen für das Vorjahr.

Die offiziellen Zahlen, die aufgrund der Klimakonvention von jedem Staat zu melden sind, liegen erst mit zweijähriger Verspätung auf. Die NOAA-Daten basieren auf einem weltweiten Netz von 14.000 Beobachtungsstationen, die im Klimarechenzentrum in Boulder im US-Bundesstaat Colorado analysiert wurden.

Rätsel um Methan: Beginnt ein Aufschaukelungs-Prozess?