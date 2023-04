Konzerthaus: Der rasante Klavier-Stürmer Kantorow

Ein ungemein begabter Pianist schlug sich unter Wert.

Erst vor wenigen Wochen machte der demnächst 26-jährige Franzose Alexandre Kantorow als Solist des 2. Saint-Saëns-Klavierkonzerts seinem Ruf, eine der großen internationalen Hoffnungen der jüngeren Pianisten-Generation zu sein, alle Ehre. Und dann dieser Soloabend im selben Ambiente, im Großen Konzerthaussaal! Dabei war das Programm durchaus durchdacht: Bei Brams' Erster Sonate, Schubert-Liedern in Liszts virtuoser Transkription und Schuberts „Wanderer-Fantasie“ ließ Kantorow keine Zweifel an seinen enormen technischen Möglichkeiten.

Doch mit Treffsicherheit und Schnelligkeit ist es nie getan, egal bei welcher Literatur. Will man Brahms' Opus 1 aus dem Geist eines „Sturm und Drang“ darstellen, darf sich dies nicht in aberwitzig schnellen Tempi erschöpfen, die in den raschen Sätzen kaum Zeit lassen für durchdachte Phrasierung, klare Artikulation, klangliche Differenzierung. Und dass der zweite Satz auf einem alten deutschen Volkslied basiert, konnte man der sich in eigenwilligen Details verlierenden, nie zu einer klaren Linie findenden Darstellung nicht entnehmen.