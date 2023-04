Ukrainische Kuratorin Starostenko: "Kunst ist unsere Stimme"

Svitlana Starostenko, die Kuratorin der "Art on the Battlefront"-Ausstellung im Künstlerhaus.

Svitlana Starostenko, die Kuratorin der "Art on the Battlefront"-Ausstellung im Künstlerhaus. (c) Jana Madzigon

Mit „Art on the Battlefront“ zeigt Kuratorin Svitlana Starostenko in der Künstlerhaus Factory Werke ukrainischer Künstlerinnen und Künstler, die sich mit dem Krieg auseinandersetzen.

Ein Tischtuch, auf dem ein paar Kristallschüsseln aus der Sowjetzeit stehen. Erbstücke, wie es sie in vielen ukrainischen Familien gibt. Das schöne Geschirr, das die Großmutter nur für ganz besondere Anlässe hervorgeholt hat.

Und zwischendurch auf diesem Stillleben des ukrainischen Künstlers Yuriy Koval: Lücken, verschwundene Flaschen und Vasen. Die Lücken symbolisieren „die Alltagsdinge, die uns abhandengekommen sind durch den Krieg. Einfache Dinge und Gewohnheiten, die nun fehlen“, wie es Svitlana Starostenko formuliert.

Wie in Schockstarre

Starostenko ist als Kuratorin für die Ausstellung „Art on the Battlefront“ verantwortlich, die von Samstag bis Montag in der Künstlerhaus-Factory in Wien zu sehen ist (siehe Infobox unten). Die „Vogue Ukraine“ hat Starostenko eingeladen, diese Ausstellung zu kuratieren, für die 19 ukrainische Künstlerinnen und Künstler Gemälde, Skulpturen, aber auch digitale Kunst beigesteuert haben.