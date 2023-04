Europas Raumsonde Juice zum Jupiter gestartet

Start der Ariane-Rakete in Kourou.

Bilderbuchstart in Kourou (Französisch-Guayana), die Reise wird acht Jahre dauern. JUICE soll die Monde Ganymed, Kallisto und Europa näher studieren. Unter gewaltigen Eispanzern könnten Ozeane aus Salzwasser sein - ja vielleicht mehr, wie manche meinen.

Die europäische Jupiter-Mission „Juice“ (Jupiter Icy Moons Explorer) hat am Freitag mit einem Tag Verspätung wegen Schlechtwetters begonnen: Eine rund 50 Meter hohe Rakete vom Modell Ariane 5 ECA legte am Weltraumbahnhof bei Kourou in Französisch-Guayana um 14.14 Uhr MEZ einen Bilderbuchstart hin und brachte die rund sechs Tonnen schwere Sonde (samt Treibstoff für die Steuerdüsen) auf Kurs Richtung Jupiter.

Dort soll sie in acht Jahren eintreffen und primär dessen Eismonde Ganymed, Kallisto und Europa studieren – sie sind von gewaltigen Eiskrusten umgeben, unter denen man eingeschlossene Meere aus Salzwasser vermutet.

Um genug Schwerkraft-Schwung zu sammeln, muss sie für die Reise ein Mal ums Erde-Mond-System und mehrfach an Venus und Erde vorbeijagen, um letztlich anno 2031 etwa 630 Millionen Kilometer entfernt den Jupiter, den größten Planeten unseres Sonnensystems, zu erreichen - der weißlich-bräunliche Gasball hat den elffachen Durchmesser der Erde und hatte seit der US-Raumsonde Pioneer 10 (1973) schon einige Male irdischen Besuch.

Die drei genannten Jupitermonde sowie einen vierten – den vulkanisch extrem aktiven Gesteinsmond Io – hatten 1610 unabhängig voneinander und angeblich nur einen Tag nacheinander der Italiener Galileo Galilei und der Deutsche Simon Marius mit den damals brandneuen Fernrohren entdeckt, die ursprünglich aus den Niederlanden stammen. Bis heute hat man sogar 95 sehr viel kleinere Monde bzw. Möndchen identifiziert.

Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen

Die ersten vier sind als „Galileische Monde“ bekannt, allerdings setzten sich Marius' Namensvorschläge langfristig durch. Sie sind einander von der Größe einigermaßen ähnlich (ca. 3100 bis 5200 km Durchmesser; Erdmond: ca. 3500 km) und haben Dutzende bis mehrere Hundert Kilometer dicke Eiskrusten, unter denen sich nach Erkenntnissen mithilfe früherer Raumsonden vermutlich Ozeane aus Salzwasser befinden.

Zumindest in Bezug auf den Mond Europa gibt es Spekulationen über Lebensformen im Eismeer. Das wird etwa im spannenden Science-Fiction-Film „2010: Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen" von 1984 (nach dem Roman von Arthur C. Clarke) thematisiert.

Illustration der Sonde Juice mit dem Jupiter und den Galileischen Monden Io (links), Europa (Mitte), Kallisto (re.) und Ganymed (vorne). DLR/ESA/Nasa

Juice wird sich den Eiskrusten und Ozeanen nicht zuletzt deshalb widmen. Es gibt sogar Ideen, später einmal einen Roboter auf einem der Monde zu landen, der sich durchs Eis schmilzt und eine U-Boot-Drohne in das Meer in der Tiefe entlässt. Juice soll 2035 auf Ganymed abstürzen, das wäre zumindest ein erster harter Kontakt mit der eisigen Oberfläche, aus dem man schon einiges lernen kann.

Österreich fliegt auch mit

Die Instrumente an Bord kommen unter anderem aus Deutschland, Italien, Frankreich und Österreich – so haben das Grazer Institut für Weltraumforschung IWF und die TU Graz zum Beispiel ein neuartiges Quanteninterferenz-Magnetometer zur Magnetfeldmessung gebaut. (wg)

