Wolfgang Sperl: „Lupenreiner akademischer Kern“

Wolfgang Sperl, Rektor der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität in Salzburg, über die Finanzierung privater Hochschulen, neue Geschäftszweige und Spender Didi Mateschitz.

Im Vergleich zu öffentlichen Universitäten müssen Privatuniversitäten auch unternehmerisch denken. Im Gespräch mit der „Presse“ erklärt der Rektor der Salzburger Paracelsus Medizinischen Privatuniversität, Wolfgang Sperl, warum sich die PMU trotzdem nicht als Teil der Privatwirtschaft sieht und wie man sich in puncto Grundfinanzierung neu aufstellen möchte.



Die Presse: Wie werden Ihrer Erfahrung nach Privatuniversitäten in Österreich wahrgenommen?

Wolfgang Sperl: Weit verbreitet ist das Vorurteil, die staatlichen Universitäten seien die „richtigen“, die „echten“, und alles andere sei irgendwie „pseudo“. Was absurd ist, schließlich sind international – vor allem natürlich in den USA – die privaten Unis oft führend.



Sehen Sie sich als private Universität auch als Teil der Privatwirtschaft?

Überhaupt nicht. Wir sind frei in Forschung und Lehre, haben wie jede internationale Privatuniversität einen lupenreinen akademischen Kern. Universitäres Denken ist nicht an eine Rechtsstruktur gebunden, man kann es nicht nach staatlich oder privat unterscheiden. Wir haben einen akademischen Spirit und Gelder, die wir rein in Forschung und Lehre stecken – völlig unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Bedeutung. Wir betreiben auch Grundlagenforschung.



Neben Landesförderungen und Studiengebühren: Welche Einnahmequellen hat die PMU?

Wie jede andere Universität, auch öffentliche, sind wir auf dem wissenschaftlichen Markt mit unseren Projekten auf Akquise, werben um Forschungsgelder, um Drittmittel und haben Sponsoren. Zusätzlich müssen wir unternehmerisch denken. In der Pandemie hatten wir beispielsweise ein Labor, in dem wir PCR-Testungen optimiert und angeboten haben. Über diese GmbH haben wir Gelder erwirtschaftet, die dann zu 80 Prozent der Forschung zugutekamen. Wir haben auch die Idee, über Forschungsmanagement und Technologietransfer Dinge zu patentieren und in klinischer Anwendung auszulagern. Auch so können Gelder hereinkommen. In der Standortentwicklung setzen wir auf Kooperationen mit Kliniken in Nürnberg und Südtirol. In Nürnberg haben wir bereits einen vollen universitären Standort entwickelt, das gesamte Humanmedizin-Studium wird dort absolviert. In Südtirol werden in Lehrkrankenhäusern, die an die PMU angebunden sind, Praktika absolviert – aber auch hier ist es das Ziel, wie in Nürnberg ein komplettes Studium anzubieten.



Dietrich Mateschitz war einer der wichtigsten Spender der PMU. Wie geht es nun weiter? Ist die Abhängigkeit von einem einzigen Großspender nicht problematisch?

Das Unternehmen Red Bull ist uns weiterhin freundschaftlich verbunden und es wird auch neue Verträge geben. Im Moment steht auch eine Neuausrichtung im Raum. Wir möchten uns von der bisherigen Grundfinanzierung der Forschung verabschieden und in eine Grundfinanzierung kommen, die sponsorenunabhängig und auf Forschungsförderung nach Projekten ausgerichtet ist.



Wie sieht das in der Praxis aus?

Einen Teil davon könnte das Land übernehmen – etwa eine Steigerung von den bisherigen sieben auf 13 bis 14 Prozent, weitere Teile kommen aus den Lehrgeldern, den unternehmerischen Tätigkeiten und letztlich aus zweckungebundenen Mitteln, die uns jemand zur Verfügung stellt. Sie müssen sich das so vorstellen: Die Paracelsus-Universität hat 20 Institute. Wenn der erste Professor, das Sekretariat, der erste Assistent und Ähnliches von der Grundfinanzierung abgedeckt sind, dann können auf dieser Basis weitere Mittel eingeworben bzw. kann unternehmerisch agiert werden. Professor Osterbrink aus der Pflegewissenschaft macht das sehr erfolgreich. Er hat an seinem Institut mit diesem System bis zu 70 Mitarbeiter angestellt, bei über 650 Studierenden. Ist aber bereits die Basisfinanzierung von Sponsoren abhängig, steht plötzlich auch die Antragsfähigkeit für Fördergelder infrage. Das darf natürlich nicht passieren. Die jetzige Situation sehe ich daher nicht als existenzielle Bedrohung, sondern vielmehr als Chance für einen Umbau.