Frei lebende Hunde verschwenden keine Zeit

Welches Verhalten steckt in Hunden, die an Menschen gewöhnt sind, aber ein wildes Leben wie Wölfe führen? Die Vet-Med-Uni Wien sucht Antworten und Persönlichkeitsmerkmale bei Streunern am Strand von Marokko.

Die Theorie stammt noch von Darwin: Je stärker der Mensch in die Zucht bei Tieren eingreift und sie für seine Zwecke nutzt, umso mehr verändern sich auch Verhalten und Aussehen der Tiere. Sei es bei Hunden, Katzen, Kühen oder Schweinen. Haustiere haben niedlichere Gesichtszüge, kürzere Schnauzen, Schlappohren oder Ringelschwänze. Außerdem wird das Fell der domestizierten Tiere oft heller, mit weißen Flecken. Auch das Gehirn wird kleiner, und sie werden zahm.



„Obwohl die These des Domestikationssyndroms schon so alt ist, wurde sie noch nicht oft experimentell getestet. Die These besagt, dass bei der Selektion auf eine einzige Eigenschaft bei Tieren Zahmheit hervorgerufen wird“, sagt Sarah Marshall-Pescini von der Vet-Med-Uni Wien. Wegen dieser Wissenslücke im Domestikationssyndrom war Marshall-Pescini begeistert, als sie auf Facebook Videos von einer großen freien Hundepopulation in Marokko entdeckte: So wild lebende Hunde (Stray Dogs) sind optimale Forschungsobjekte für die Frage, welche Verhaltensweisen und äußerlichen Merkmale mit dem Grad der Domestizierung korrelieren.

Videos auf Facebook entdeckt