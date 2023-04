Wo enden Schallwellen?

Warum auch jedes noch so laute Geräusch ab einer bestimmten Entfernung nicht mehr zu hören ist, erklärt Schallforscher Wolfgang Kreuzer.

Jetzt, da es draußen wärmer wird, sitzt man gern im Garten oder auf dem Balkon und will in Ruhe die ersten Sonnenstrahlen genießen. Wenn dann von irgendwoher laute Musik oder gar Lärm ertönt, kann das lästig sein. Aber wie weit kann man Töne überhaupt hören? Theoretisch vielleicht sogar unendlich weit?



„Dazu muss man wissen, was Schall, physikalisch gesehen, überhaupt ist und wie er sich ausbreitet“, erklärt Wolfgang Kreuzer vom Institut für Schallforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). „Wenn z. B. jemand auf eine Trommel schlägt, drückt er damit die Luft unter der Membran zusammen.