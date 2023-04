Wenn die Bundesheer-„Musi“ aufspielt

Beim großen Konzertabend am 25. Mai werden die Militärmusikerinnen und -musiker vor mehr als 15.000 Zuseherinnen und Zusehern aufspielen. (c) Bundesheer/Pusch

Am 25. Mai gastiert das Militärmusikfestival im Klagenfurter Wörthersee-Stadion. Mit dabei sind 700 Musikerinnen und Musiker des Bundesheeres sowie internationale Gäste und heimische Musikgrößen.

Was wäre das Bundesheer ohne seine Militärmusik? Es wäre um eine jahrzehntealte Tradition ärmer. Die österreichische Militärmusik ist von großer kultureller und gesellschaftlicher Bedeutung und wesentlich für den Nachwuchs der zivilen Musikkapellen. Wie groß das Interesse an diesem ­Berufsweg ist, zeigt, dass sich jährlich mehr als 300 junge Musiker und Musikerinnen österreichweit bei der Militärmusik bewerben und beim Militärkapellmeister vorspielen.

Heer on Tour

Die Militärmusik gilt als ein wesentlicher Träger der Öffentlichkeitsarbeit des Bundesheeres. Alleine in den letzten fünf Jahren haben die neun Militärmusiken zusammen bereits an die 900 Konzerte und Auftritte absolviert. Den alljährlichen Höhepunkt bildet das Militärmusikfestival, das 2023 wieder zu einem musikalischen Highlight avancieren soll. Beim Konzertabend am 25. Mai im Klagenfurter Wörthersee-Stadion werden bis zu 15.000 Gäste erwartet. Der ORF überträgt dank einer unentgeltlichen Kooperation mit dem Bundesheer zeitversetzt für hunderttausende Zuschauerinnen und Zuschauer im Fernsehen, die gesammelten Spenden des Festivals gehen zur Gänze an Licht ins Dunkel.

Hoch hergehen wird es dabei schon in den Tagen und Wochen vor dem großen Konzertabend: Bei den vorgelagerten „Heer on Tour“-Veranstaltungen in Kärnten (u. a. Hermagor, Wolfsberg, Klagenfurt und Villach), der Steiermark (Graz, St. Michael, Fohnsdorf, . . .), Salzburg (Tamsweg) und Osttirol (Lienz) wird es einen Vorgeschmack auf das Militärmusikfestival geben. Davor, dazwischen und danach zeigt das Heer aber auch seine Fähigkeiten und Jobperspektiven auf. Dabei präsentieren sich beispielsweise das Jagdkommando, die Fliegerkräfte oder die Cyberabwehr. Geplant sind zudem ein Ninja-Parcours und andere Highlights. Auch im Ausland ist man zu Gast: Je ein Vorbereitungskonzert finden in Udine (Italien) und Laibach (Slowenien) statt.

Auf großen Bühnen

„Die Zeiten waren nicht immer so rosig“, erinnert sich Heeresmusikchef Oberst Bernhard Heher daran, dass Anfang bis Mitte der 2010er-Jahre – damals noch unter anderer Ressortführung – bei den Musiken des Heeres der Sparstift angesetzt, die Zahl der Musikerinnen und Musiker pro Ensemble drastisch gekürzt und ganze Kapellen gestrichen wurden. Die Folge: Das musikalische Repertoire und die Zahl der Auftritte mussten deutlich eingeschränkt werden. „Das ist glücklicherweise alles Schnee von gestern. Aber wenn man das im Hinterkopf hat, ist es umso schöner, dass wir heuer ein derartiges ­Megaevent planen dürfen“, freut sich Heher.

Seit den 1980er-Jahren werden die Militärmusiken des Heeres einmal im Jahr für eine Übungswoche zusammengezogen, um abschließend ein gemeinsames Konzert zu spielen. Fanden die Vorstellungen früher häufig vor ein paar Hundert Zuseherinnen und Zusehern auf Dorfsportplätzen statt, suchen die Heeresmusiken nun schon seit einigen Jahren die großen Bühnen. 2022 beispielsweise gastierte das Militärmusikfestival auf der Seebühne in Mörbisch, 2019 in der TipsArena in Linz, im Jahr davor in der Salzburgarena, 2017 in der Burgenlandhalle in Oberwart und heuer am 25. Mai im Klagenfurter Wörthersee-Stadion.

Internationales Fest

Um 17.00 Uhr startet der Einlass, zwei Stunden später geht es mit der Vorstellung der Musikkapellen durch die Moderatorin Sonja Kleindienst und den Moderator Marco Ventre los. Es folgt der Einmarsch aller teilnehmenden Militärmusiken – darunter neben den österreichischen Kapellen auch je eine Formation aus Italien, aus Slowenien und aus dem Oman. Zudem werden einige Militärmusikerinnen und -musiker aus Montenegro als Teil der Militärmusik Oberösterreich aufspielen und viele Mitwirkende aus zivilen Bereichen (beispielsweise Fackelträger örtlicher Organisationen, Erwachsenen- und Kinderchöre, . . .) zum Gelingen der Veranstaltung beitragen. Mit von der Partie sind unter anderem der Gemischte Chor Jakob Petelin Gallus (slowenisch- und deutschsprachiger Chor aus Klagenfurt), der Jugendchor der Gustav Mahler Musikschule Klagenfurt und der Schulchor der privaten Volksschule St. Ursula Klagenfurt.

Das musikalische Repertoire der Heereskapellen umfasst weit mehr als „nur“ Marschmusik. (c) Bundesheer/Carina KARLOVITS

„Für uns ist das natürlich eine tolle Sache, die Teilnahme so vieler Menschen und der internationalen Gäste wertet die gesamte Veranstaltung auf und es zeigt auch das große Interesse an unserem Militärmusikfestival“, so Oberst Heher, der zugleich die Herausforderung betont, derart viele militärische und zivile Musikerinnen und Musiker in den Veranstaltungsrahmen einzubinden.

Stars für die gute Sache

Nach der gemeinsamen Eröffnungsfanfare – komponiert vom Kärntner Militärmusikchef Oberstleutnant Dietmar Pranter – stellen sich die ausländischen Kapellen vor. Danach kommt es zur Welturaufführung von „Mission Vorwärts“, der Premiere eines musikalischen Cross-over-Werkes in verschiedenen Genres. Mit dabei sind auch hochkarätige Special Guests, allen voran Heldentenor Andreas Schager und Hitparadenstürmer Chris Steger, die sich in den Dienst der guten Sache stellen und ihren Beitrag dafür leisten, dass beim Event möglichst viele Spenden für Licht ins Dunkel lukriert werden. Eine besondere Beziehung zum Bundesheer hat dabei Chris Steger: Der Senkrechtstarter der heimischen Musikszene (sein Lied „Zefix“ war 2020 Song des Jahres in Österreich) absolviert gerade seinen Grundwehrdienst. Steger im O-Ton: „Das Militärmusikfestival ist für mi a Megahit – und Highlight in meiner Bundesheerzeit. Da sieht man, dass unser Heer nicht nur für Sicherheit und Hilfe steht, sondern auch was für Kultur und Musi’ übrighat.“

Festival als Werbung fürs Heer

„Den Abschluss der Veranstaltung bildet der Große Österreichische Zapfenstreich“, weiß Heeresmusikchef Bernhard Heher, der es kaum erwarten kann, mit seinen Musikerinnen und Musikern im Klagenfurter Stadion endlich loslegen zu dürfen: „Wir sind mit den Militärmusiken immer wieder auch international unterwegs. In so einem großen Rahmen spielen wir aber selten. Durch die Zusammenarbeit mit den internationalen Militärmusiken und den Special Guests zeigen wir außerdem, wie anpassungs- und wandlungsfähig wir sind und welche beruflichen Möglichkeiten wir dadurch jungen Frauen und Männern bieten können. Das Festival ist für uns unter dem Strich ja auch eine tolle Werbemaßnahme, mit der wir Personal gewinnen wollen.“