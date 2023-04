Das Land am Strome vertrödelt seine Chancen

Wasserkraft als Kapital bei der Energiewende: die Kölnbreinsperre in den Hohen Tauern, Kärnten.

Wasserkraft als Kapital bei der Energiewende: die Kölnbreinsperre in den Hohen Tauern, Kärnten. Getty Images

Ein interdisziplinäres Team an der TU Graz will zur Klimaneutralität Österreichs im Energiesektor beitragen.

Die Presse: Sie sind Sprecherin des neu gegründeten Forschungszentrums für Energiewirtschaft und Energieanalytik, kurz Energetic, an der TU Graz. Was soll dort gelingen, was nicht andernorts ohnehin schon längst versucht wird?

Sonja Wogrin: Wir wollen die Klimaneutralität für Österreich auf den Weg bringen. Dazu bündeln wir die wissenschaftlichen Kompetenzen an der TU Graz in einem interdisziplinären Team. Elektrotechnik, Maschinenbau, Architektur, Bauingenieurwesen, Mathematik, Physik, Chemie, BWL, Informatik und Verfahrenstechnik arbeiten zusammen, um die technologischen Lösungen zu entwickeln, die wir brauchen, um die Energiewende auf den Boden zu bringen.



Warum macht man das nicht längst?

In der Realität ist es oft schwierig umzusetzen und stark personenabhängig. Es gibt auch in der Forschung Diven. Wir haben es geschafft, tolle Leute zusammenzubringen, die daran glauben, dass sie miteinander besser sind als allein. Weil die Energiewende nicht nur eine Disziplin betrifft wie Elektrotechnik oder Maschinenbau.



Wieso soll es von Graz aus gelingen, Österreich zur Klimaneutralität zu führen – oder versteht man sich doch eher als Puzzlestein auf dem Weg dorthin?