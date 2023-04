Die USA als „Hauptgegner“ von Ungarn?

Warum es zwischen Viktor Orbán Ungarn und der US-Regierung ständig kracht.

Budapest/Wien. „Ruszkik Haza!“ („Russen, geht heim!“) Der Satz hat historische Wucht. Er spielt auf den Ungarn-Aufstand 1956 an. Auch Viktor Orbán hat ihn 1989 den Sowjets zugeraunt. Jetzt taucht der Slogan wieder auf Plakaten auf. „1956 Ungarn. 2023 Ukraine.“Die Kampagne hat die US-Botschaft in Budapest in Auftrag gegeben. Und diesmal ist Orbáns Regierung nicht amüsiert. „Niemand muss uns an die Bedeutung dieses Ausspruchs erinnern“, sagt Csaba Dömötör, parlamentarischer Staatssekretär im Büro des Premiers zur „Presse“ und zwei andern Medien. Die kleine Kontroverse ist nur eine Facette in einem größeren Konflikt: Während die Beziehungen zu Orbáns Ungarn in der Ära Trump einen „Höhepunkt“ erlebten, stürzen sie nun unter dem Demokraten Joe Biden auf einen Tiefpunkt.In den US-Leaks tauchte eine Passage auf, wonach Orbán die USA als einen „Hauptgegner“ seiner Fidesz-Partei bezeichnet haben soll. Dömötör wiederholt das nicht. Er nennt die USA einen „Verbündeten“ Ungarns.

Aber es gibt haufenweise Konfliktpunkte .Den Nato-Beitritt Schwedens verzögert Ungarn. Es verweigert Waffenhilfe für die Ukraine und es lässt auch keine Lieferungen von Nato-Partnern passieren. Ungarn selbst stellt sich als Pro-Frieden-Partei dar. Kritiker sehen indes eine russlandfreundliche Regierung am Werk und sie fühlten sich diese Woche bestärkt, als Außenminister Peter Szijjárto in Moskau die weitere Kooperation bei Gas, Öl und Atomkraft sicherstellte. Nichts davon gefällt Washington.