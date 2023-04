Amerikanische Absenzen

Sollte es mit Joe Bidens Wiederwahl nicht klappen, könnte er nach einer Re-Immigration in seiner zweiten Heimat sein Glück versuchen.

Bezeichnend die irische Weisheit, mit der er sich in Dublin in das Goldene Buch eintrug: „Die Füße tragen dich dorthin, wo dein Herz ist.“ Kein Trump, keine lästigen Republikaner: Biden hatte die „Time of His Life“. Der US-Präsident hat die Iren ins Herz geschlossen – und vice versa. Sie würden Biden womöglich per acclamationem zum Staatsoberhaupt wählen.



Joe, der „Irishman“, wollte die Insel nicht mehr verlassen und mit dem irischen Staatschef tauschen. Der Job wäre weit gemächlicher, und er könnte seine „Irishness“ voll ausleben. „Ich bin irisch“: So blaffte Biden nach seiner Wahl einen BBC-Journalisten an, als der ihn um eine Wortspende bat. King Charles sollte sich also nicht kränken, dass der US-Präsident die Krönung schwänzt.



Wer weiß, vielleicht wäre das irische Temperament mit Potus – President of the United States – durchgegangen. Ein Störmanöver als Zwischenrufer? „Order!“ Die Royal Windsors werden alle Hände voll zu tun haben, die brüderlichen Streithähne William und Harry im Zaum zu halten. Jubel im Königreich löste indessen die Absenz einer eingeheirateten Amerikanerin aus. In London wird kaum jemand Meghan, die kalifornische Megäre, vermissen. (vier)

