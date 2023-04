Indische Präsidentin beklagt Christenverfolgung im eigenen Land

Bischöfe und Laienvertreter informierten Draupadi Murmu über das offenbar wachsende Ausmaß der Gewalt seitens Hindus und Moslems gegen die kleine christliche Minderheit.

Indiens Staatspräsidentin Droupadi Murmu hat den Kirchen das Landes Unterstützung im Kampf gegen die zunehmende Zahl von Gewalttaten und Hass-Aktionen zugesichert. Bei einem Treffen hätten Bischöfe und Laienvertreter Murmu über das zunehmende Ausmaß der Gewalt gegen Christen informiert, berichtete der asiatische Pressedienst „Ucanews" laut Kathpress am Freitag. Die Delegation sei vom katholischen Erzbischof Anil Joseph Couto von Delhi angeführt worden.

Die Organisation „United Christian Forum" hat im vergangenen Jahr 598 gewaltsame Übergriffe gegen Christen in 21 der 28 indischen Bundesstaaten dokumentiert. In den ersten drei Monaten 2023 seien bereits 187 Vorfälle registriert worden. Christen machen nur 2,3 Prozent der 1,4 Milliarden Einwohner Indiens (meist Hindus und Moslems) aus.

Staatspräsidentin Droupadi Murmu (64) APA/AFP/DIBYANGSHU SARKAR

Am Ostersonntag hatte Indiens Premier Narendra Modi zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt 2014 eine katholische Kirche besucht. In der Herz-Jesu-Kathedrale von Delhi traf er mit Erzbischof Couto sowie anderen kirchlichen Vertretern zusammen. Zur zunehmenden Gewalt gegen Christen im Land äußerte sich der Regierungschef nicht.

Unterdessen haben in dieser Woche mehrere Tausend Christen, unterstützt von Hindus und Muslimen, in Indiens Finanzmetropole Mumbai gegen die Gewalt gegen Christen und ihre Gotteshäuser protestiert. Zu der Kundgebung am Mittwoch hatte laut Ucanews ein Zusammenschluss von 80 christlichen NGOs aufgerufen. Im Zentrum stand dabei die Warnung vor den von der hindu-nationalistischen Regierungspartei BJP forcierten sogenannten Anti-Konversionsgesetzen. Schon im Februar hatte ein ähnlicher Protestmarsch in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi stattgefunden.