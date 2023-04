Finaler Wiener Handball-Showdown (noch) ohne Wehmut

Zum womöglich letzten Mal treffen am Samstag Westwien und die Fivers Margareten im Derby aufeinander. Die Sorgen um den Handballsport in Österreich sind akut, Fivers-Manager Menzl sagt: „Die Herausforderungen waren noch nie so groß."

Noch bevor die Handball-Liga Austria in das entscheidende Play-off geht, wartet in der letzten Runde des Grunddurchgangs ein ganz spezieller Showdown: Das vielleicht letzte Derby zwischen Westwien und den Fivers Margareten (18.05 Uhr live, ORF Sport+) wird ein emotionales. Wobei: „Ich gehe nicht davon aus, dass das das letzte Derby ist“, sagt Fivers-Manager Thomas Menzl. „Ich hoffe, dass wir uns schon eine Woche später im Cupfinale wiedersehen. Und ich hoffe, dass beide Vereine ins Semifinale der Liga kommen.“