Hilfe, wer hat unsere Parteien und Demokratie geschrumpft?

Journalisten geben Politikern die Schuld am Vertrauensverlust, diese den Medien. Weder die einen noch die anderen wollen über ihre eigene Verantwortung reden.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Quergeschrieben“

Wir Journalisten haben es in der aktuellen Situation in Österreich wirklich gut. Unser Image ist genauso schlecht wie jenes der Politiker, das Vertrauen in unsere Arbeit genauso lädiert. In kurzen Abständen aber wird eine „Sau nach der anderen durchs Dorf gejagt“, wie es im wenig vornehmen Branchensprech heißt. Das gibt so viel Stoff her, dass offenbar für jene Selbstreflexion, die wir von anderen fordern, weder Zeit noch Energie bleibt.



Ausgerechnet jetzt fällt das besonders auf. Kaum war die Aufregung um die Hausdurchsuchungen bei der Gratiszeitung „Heute“ am Siedepunkt angelangt, was eigentlich eine gründliche Gewissensprüfung erfordert hätte, schon offeriert die Tragikomödie der SPÖ genügend Ablenkung, um sich diese wieder zu ersparen.

Wir Journalisten fordern von Politikern immer – nach den dubiosen Vorgängen der jüngsten Zeit besonders häufig – Selbstkritik ein. Nur nehmen wir Journalisten uns selbst offenbar von diesem Anspruch aus.