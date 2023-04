Kelsen und die Demokratieskepsis

Pessimisten sehen die Demokratie am Abgrund. Vor 100 Jahren hat sich Hans Kelsen Gedanken dazu gemacht. Was würde er uns heute, an seinem 50. Todestag, sagen?

Soll die Demokratie ihrer Abschaffung tatenlos zusehen, wenn der Augenblick eintritt, in dem eine Mehrheit des Volks das so will? Ist sie am Ende die Staatsform, die sich am wenigsten gegen ihre Gegner wehren kann? Hat man als Demokrat in der Krise gar keine Möglichkeit, als theoretisch die Demokratie zu verteidigen, sich aber der Mehrheit zu beugen, wenn die sie zerstören will? Überlegungen wie diese stellte Hans Kelsen 1932 an, also am Vorabend des Untergangs der deutschen Republik von Weimar und dem Aufstieg des autoritären Hitler-Regimes.



Er kam zu einem aufwühlenden Ergebnis, das einmal als „heroische Resignation“ gedeutet wurde. Er meinte: „Eine Demokratie, die sich gegen den Willen der Mehrheit zu behaupten, gar mit Gewalt sich zu behaupten versucht, hat aufgehört, Demokratie zu sein. Eine Volksherrschaft kann nicht gegen das Volk bestehen bleiben. Und soll es auch gar nicht versuchen, d. h. wer für die Demokratie ist, darf sich nicht in den verhängnisvollen Widerspruch verstricken lassen und zur Diktatur greifen, um die Demokratie zu retten. Man muss seiner Fahne treu bleiben, auch wenn das Schiff sinkt; und kann in die Tiefe nur die Hoffnung mitnehmen, dass das Ideal der Freiheit unzerstörbar ist und dass es, je tiefer es gesunken, umso leidenschaftlicher wieder aufleben wird.“