Der Frust steht am Ende jeder Karriere

Kaum ein Regierungschef trat jemals freiwillig ohne Not ab.

Das Ende einer Kanzlerschaft – selbst einer erfolgreichen – ist fast immer unerfreulich. Hier ähneln einander österreichische und deutsche Zustände. In Österreich gab es nach 1945 einen einzigen Regierungschef, der nach zehn Jahren ohne Not, ohne Wahlniederlage, ohne interne Querelen befand: Jetzt ist's genug, ich gehe freiwillig in Pension. Das war Franz Vranitzky. Eine neue Dokumentation des Frankfurter Westend-Verlags spürt nun den Endphasen der acht deutschen Bundeskanzler nach: Kein einziger Bonner, später dann Berliner Regierungschef trat aus freien Stücken ab. Auch wenn Angela Merkel von einer weiteren Kandidatur absah: Das Land war merkelmüde, die blasse Regierungszeit ging nach 16 Jahren und einsamen Fehlentscheidungen – „Wir schaffen das“, Atomausstieg, Energiewende – sang- und klanglos zu Ende.

Ihr Amtsvorgänger, Gerhard Schröder von der SPD, wollte seine Niederlage 2005 lang nicht akzeptieren. Die Agenda 2010 mit Hartz 4 hatte ihn besiegt. Vor Schröder regierte der Pfälzer Helmut Kohl eine gefühlte Ewigkeit. 1989 hätte er die Wahl wahrscheinlich verloren, doch der Fall der Berliner Mauer wirbelte die ganze deutsche Polit-Landschaft quer durcheinander. Und Kohl blieb, bis man ihn 1998 entthronte.



Davor mussten zwei SPD-Kanzler verärgert abgehen. Zunächst die Ikone der Linken, der Nobelpreisträger Willy Brandt – der Spion Günter Guillaume diente den internen Gegnern nur als willkommene Gelegenheit; danach der kettenrauchende Hanseat Helmut Schmidt, der vom liberalen Koalitionspartner FDP plötzlich verlassen wurde. Seine Enttäuschung war verständlich. Die Kanzlerschaft von Kurt Georg Kiesinger, zuvor Ministerpräsident in Stuttgart, blieb vor allem wegen dessen früher NSDAP-Mitgliedschaft in Erinnerung.

Aber zurück zum Beginn der bundesdeutschen Demokratie, zu den zwei Gründungsvätern: Erstmals wählte man 1949 in den drei westlichen Besatzungszonen ein Parlament – und dieses einen Regierungschef: Konrad Adenauer von der CDU. Mit nur einer Stimme Mehrheit: seiner eigenen. Übrigens – das gilt bis heute – „auf Vorschlag des Bundespräsidenten“. Dieses Kuriosum ist eine reine Formalität, weil der Kanzler ja eine parlamentarische Mehrheit braucht.



Die Wahlen 1953 und erst recht 1957 gerieten zum Votum, ob der alte Mann noch immer regieren solle. Er hielt sich trotzig und listig im Sattel und wurde erst mit 87 Jahren von der CDU-Fraktion abgewählt. Da hatte er seinen Nachfolger Ludwig Erhard schon jahrelang mit seiner Feindschaft gedemütigt, mit seinem unverständlichen Altersstarrsinn. Denn das beispiellose „Wirtschaftswunder“, von dem Adenauer profitierte, war hauptsächlich das Werk seines Wirtschaftsministers Erhard, der den Mut hatte, über den Kopf des Parlaments und der Besatzungsmächte die Währungsreform durchzuboxen.

Erhard trat mit schwerer Hypothek an. Nicht nur Adenauer hielt ihn für außenpolitisch naiv, man schätzte ihn aber als zuverlässigen Garanten des stetigen Wirtschaftsaufschwungs. Doch der Himmel verdüsterte sich, Erhard suchte in einer Steuersenkung sein Heil, aber beim Budget für 1967 tat sich eine Staatsschuld von sieben Milliarden DM (!) auf. So verabschiedete die Parlamentsfraktion ihren einstigen Star im November 1966. „Hauptsache, er is' wech“, höhnte der Pensionist wider Willen, Adenauer.