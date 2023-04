Arktisexpedition der Extraklasse

Erleben Sie die Reise Ihres Lebens, wenn Sie an Bord Scenic Eclipse II die Arktis in einem All-inclusive-Ultra-Luxuspaket durchqueren. Entdecken Sie eine Welt von einzigartiger natürlicher Schönheit und gewaltiger Wildnis, wie sie nur sehr wenige Menschen erleben können.

Kreuzfahrt. Lassen Sie Ihrem Entdeckergeist freien Lauf und genießen Sie grenzenlosen 6-Sterne-Luxus an Bord der Scenic Eclipse II.

Wale, Vielfraße, Seevögel und Walrosse – lassen Sie sich von den Kreaturen des Nordens begeistern, wenn Sie in die Polarregion aufbrechen, um das Svalbard-Archipel zu erkunden. Auf dieser flexiblen Expeditionsroute können Sie sich von der Natur leiten lassen und die wahre arktische Wildnis erkunden. Im Reich des Eisbären halten Sie Ausschau nach diesem schwer fassbaren Tier, während Sie gleichzeitig das endlose Sommerlicht, die glitzernden Eisberge und die schneebedeckten Bergketten Spitzbergens erleben. Zerklüftete Gletscher, spektakuläre Fjorde und die gefrorene Tundra warten auf Sie, während Sie eines der nördlichsten bewohnten Gebiete der Welt erkunden. Eine echte letzte Grenze.

Reiseverlauf

Tag 1: Direktflug von Wien nach Oslo. Transfer zum 4*-Hotel Clarion The Hub. Abendessen im Restaurant „FYR Bistronomi & Bar“.

Tag 2: Sie fliegen von Oslo nach Longyearbyen, wo Sie die Crew der Scenic Eclipse an Bord willkommen heißt. Longyearbyen ist die Hauptstadt des norwegischen Svalbard-Archipels, liegt auf der Hauptinsel Svalbard und ist die nördlichste territoriale Hauptstadt der Welt. Hoch aufragende Gletscher, Berge, soweit das Auge reicht, und unberührte Natur begleien Sie während der Reise.

Tag 3: Ihre Scenic-Eclipse-Reise beginnt zur besten Zeit für Tierbeobachtungen, und Sie haben die Möglichkeit, die wichtigsten Raubtiere der Region zu beobachten, darunter den majestätischen Eisbären. Zu den Meerestieren in diesem Gebiet gehören das streng geschützte Walross und mehrere Walarten. Einst fast bis zur Ausrottung gejagt, sind die Begegnungen mit diesen Meeresriesen in der Region, die heute ein spezielles Schutzgebiet ist, ein unvergessliches Erlebnis. Einige der möglichen Anlandungsorte, die Sie besuchen können, sind Ny Ålesund mit dem geschichtsträchtigen nördlichsten Postamt der Welt, das Nordost-Spitzbergen-Naturreservat mit der größten Eisbären- und Walrosspopulation und der Nordwest-Spitzbergen-Nationalpark, wo Sie herrliche Fjorde und den riesigen Monaco-Gletscher erkunden können. Während der Reise nehmen Sie täglich an Scenic-Discovery-Exkursionen mit dem Zodiac, dem Kajak und an Naturwanderungen teil. Dabei entdecken Sie die majestätische arktische Landschaft, die Tundra sowie die einheimische Tier- und Meereswelt und erkunden unberührte Orte.

Sie bekommen die Gelegenheit, Eisbären in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. (c) Shutterstock



Tag 4 bis 11: Aufgrund der außergewöhnlichen Natur der Region ist der Segel- und Expeditionsplan flexibel. Ihr erfahrener Kapitän und ihr Entdeckungsleiter werden diesen Abschnitt Ihrer Reise mit deren Fachwissen von Tag zu Tag gestalten. Halten Sie die Augen offen für die unglaubliche Tierwelt Spitzbergens, wie Rentiere, Polarfüchse, Seevögel, Wale und das größte Raubtier der Welt, den Eisbären.

Tag 12: Ihre Kreuzfahrt endet heute Morgen mit der Verabschiedung Ihrer Crew, der Ausschiffung und dem Flug in die norwegische Hauptstadt Oslo, wo Sie bei einem Abendessen im Gourmetrestaurant „Vaaghals“ die Erlebnisse der vergangenen Tage Revue passieren lassen.

Tag 13: Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Wien.

Zodiac-Ausflüge und geführte Eisspaziergänge bieten einmalige Erlebnisse. (c) Pablo Bianco

Ihr Schiff Scenic Eclipse II hat erst Anfang April diesen Jahres die Meere erobert und setzt einen neuen Maßstab für Ultra-Luxus-Kreuzfahrten. Die Yacht verbindet innovatives Design und modernste Technik auf unvergleichlichen Entdeckungsreisen. Genießen Sie echten All-inclusive-Luxus, von geräumigen Suiten mit Butlerservice bis hin zum 550m2 großen Senses-Spa und zehn erstklassigen kulinarischen Erlebnissen. Freuen Sie sich auf außergewöhnliche Ausflüge in die herrlichsten Naturlandschaften, begleitet von einem erfahrenen Discovery-Team.

Informationen Reisetermin & Preis p. p.

01.07. – 13.07.2023

Deluxe Veranda Suite (BA)

ab 13.990 Euro Inkludierte Leistungen Direktflüge mit Austrian Airlines ab/bis Wien nach Oslo

Charterflüge ab/bis Oslo nach Longyearbyen/Spitzbergen

2 Nächte im zentralen 4* Clarion The Hub in Oslo inkl. Frühstück

6-Gang-Abendessen im Gourmet­restaurant „FYR Bistronomi & Bar“ (Grüner Michelin-Stern)

8-Gang-Abendessen im Gourmet­restaurant „Vaaghals“

10 Nächte an Bord Scenic Eclipse II in der gebuchten Kategorie

Scenic Cruises All-inclusive-Paket

Alle Transfers & Ausflüge laut Reiseverlauf Highlights Innovative Luxus-Expeditionsyacht mit modernster Technologie und Ausstattung (seit 2023 auf See)

Maximal 200 Gäste an Bord

Großzügige Suiten mit privater Veranda

Butlerservice für jeden Gast (beinahe 1:1 Verhältnis)

Vortrags- und Bildungsprogramm

Beste Zeit für Tierbeobachtungen mit flexiblem Expeditionsprogramm

Ultra-all-inclusive an Bord

10 kulinarische Erlebnisse in 9 Gourmet-Venues an Bord

550 m2 großes Senses-Spa Infos & Buchung Kostenlos unter 0800 560 080, per Mail an service@reisethek.at oder auf www.reisethek.at

