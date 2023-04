Wieso Indien kein zweites China werden darf

Das bevölkerungsreichste Land der Erde strebt nach Wohlstand. Doch Indiens Weg dahin entscheidet auch, ob der Welt in der Klimakrise eine Chance bleibt.

Auf dem indischen Subkontinent leben 1,4 Milliarden Menschen. Damit überholt Indien dieser Tage offiziell China als bevölkerungsreichste Nation der Erde – und das regt die Fantasie im Westen an: Ökonomen der Weltbank schwärmen mit glänzenden Augen von der jugendlichen Konjunktur-Lokomotive aus Asien, die bald die Weltwirtschaft nach oben ziehen soll, wenn dem alternden China die Luft ausgegangen ist. Bis 2030 werde sich die Wirtschaftsleistung des Landes verdoppeln, so die Prognose. Was für ein Markt! Was für Exportchancen! Doch der Schuss könnte auch nach hinten losgehen.

Denn bisher hat es noch kein Staat geschafft, der Armut zu entkommen, ohne Unmengen an Kohlendioxid in die Luft zu blasen, um den stark steigenden Energiehunger zu stillen. Bestes Beispiel ist der kometenhafte Aufstieg von China. In wenigen Dekaden mutierte die ärmliche Volksrepublik zur Wirtschaftsmacht, aber eben auch zum weltgrößten Emittenten von Treibhausgasen. Auf Platz drei, lang von der Weltöffentlichkeit übersehen, lauert Indien mit dem drittgrößten CO₂-Ausstoß weltweit. Und das schon jetzt, wo das halbe Land noch in bitterer Armut lebt.