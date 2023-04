Die Psycho-Katzen

Man kann der Wissenschaft nicht genug danken für all ihre lebensrettenden, bahnbrechenden und faszinierenden Forschungsarbeiten.

Erst kürzlich, Sie haben es bestimmt gelesen, hat ein deutscher Historiker nachgewiesen, dass das Habsburgerische AEIOU gar nicht „Austria erit...“ heißt, sondern „Amor Electis...“. Das ist hochinteressant, wenn auch nach so langer Zeit, in der Generationen an Kindern dies anders auswendig gelernt haben, recht schwer zu akzeptieren.

Forscher in England wiederum haben herausgefunden, dass so gut wie alle Hauskatzen psychopathische Züge haben und da möchte ich einwerfen: Für diese Erkenntnis hätte es keine aufwendige Forschungsarbeit gebraucht, das hätte ihnen jeder Katzenbesitzer auch so sagen können. Das wahre Wesen dieser Tiere kommt spätestens dann ans Tageslicht, wenn man krank ist. Ich bin neulich erkältet darnieder gelegen und wollte mich allein und katzenlos ins Schlafzimmer begeben. Fragen Sie nicht, was auf der anderen Seite der Tür los war: Gemaunze, Gescharre, Terror im Fünf-Sekunden-Takt, bis ich ermattet auf die Couch im Wohnzimmer übersiedelt bin. Kaum haben die Katzen bemerkt, dass ich nun theoretisch zu ihrer Verfügung stehe, war ich praktisch überhaupt nicht mehr interessant: Beide zogen sich zufrieden ins Kinderzimmer zurück.

Zudem sind Katzen unglaubliche Monks, kleinste Veränderungen werfen sie aus der Bahn. Trägt man plötzlich in der Küche eine Sonnenbrille (zum Zwiebelschneiden, wenn ich diesen Life-Hack mit Ihnen teilen darf), starren sie einen fassungslos an, schleichen um das neuartige Phänomen „Mensch mit dunkler Brille“ herum und nehmen dafür sogar die Schärfe der Zwiebel in Kauf. Katzen sind auch hochgradige Individualisten: Von unseren vielen, vielen Spielmäusen akzeptiert die eine Katze aus unerklärlichen Gründen nur jene in orange und gelb. Wirft man eine weiße oder graue, läuft sie nicht nach. Ich vermute also, Katzen können viel mehr Farbnuancen unterscheiden als bisher gedacht. Könnte man natürlich auch in einer Studie überprüfen. In diesem Sinne: Streicheln Sie Ihre Psycho-Katzen!

E-Mails an: mirjam.marits@diepresse.com



("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2023)