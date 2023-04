Drucken

Zwischen 20 und 30 habe ich mich nicht ernst genug genommen, um an Verlage heranzutreten. Franziska fragt mich: „Aber du hast trotzdem geschrieben, oder?“ Ich antworte mit einer Erinnerung.

Ich sitze in der Ringbahn, einer Straßenbahn, die es nicht mehr gibt, die aber früher, als ich ein Kind, und später, als ich eine Jugendliche, und noch später, als ich eine junge Erwachsene war, aber dann irgendwann nicht mehr, um Wiens 1. Bezirk, die Innere Stadt, gekreist ist und entsprechend weder Anfangs- noch Endstation hatte, was für mich 1993 als 15-jähriger Teenager bedeutet, dass ich auf der harten Holzbank verharre, im Winter auf dem Sitz, unter dem sich die Heizung befindet, die Knie gegen die Vorderbank gedrückt, so lange, bis ich das Buch, das ich beim Einsteigen aufgeschlagen, zu Ende gelesen habe. Ganze Schultage vergehen so. Zwischendurch wechsle ich ins Café Prückel, wo ich einen kleinen Espresso bestelle und dazu viele Gläser Leitungswasser serviert bekomme, man kennt mich hier, man fragt mich nie, warum ich im Kaffeehaus und nicht in der Schule bin, und ich schreibe. Blöcke kritzle ich voll. Sätze, Absätze, Seiten aus den Büchern, die ich lese, dazwischen eigene Gedanken, schüchtern und ungelenk, miserable Kopien.

Die Sommer meiner Volksschulzeit von 1984 bis 1988 verbringe ich in Polen. Als ich sieben bin, schickt mein Vater mich für zwei Monate zu einer Nonne, damit sie mir polnisch Schreiben und Lesen beibringt. Ich wohne bei der Nonne im Zimmer, schlafe mit ihr im selben Bett, lerne und renne über die Felder von Rabka. Morgens stehe ich um fünf auf, um mit den anderen Nonnen in der Kapelle zu beten. Am Ende des Sommers bekomme ich ein Buch geschenkt. Das erste Buch, das ich selbstständig lese. Die Geschichte einer jungen Frau, die bei einem Sprung ins Wasser mit dem Kopf auf dem Grund des Sees aufschlägt und daraufhin querschnittsgelähmt ist, im Krankenhaus liegt und das Leben, wie sie es sich vorgestellt hat, hinter sich lässt, nicht aber ihren Glauben. Irgendwann gibt es einen jungen Mann, der sich in sie verliebt und ihr bis zum Ende des Buches treu zur Seite steht. Diese Geschichte berührt mich tief, besonders der Aufopferungswille des jungen Mannes. Gerne möchte ich auch so ein Mensch werden, und ohnehin ist der Glaube in mir stark, trotzdem erkundige ich mich seither immer, wie tief das Gewässer ist, in das ich kopfüber springen möchte.