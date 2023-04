Wann tragen die Verschleierten die aufreizenden Kleider?

In diesem Ramadan verbrachte ich etwas Zeit in Saudiarabien. Und fragte mich: Wo sollen die schwarz verschleierten Frauen die aufreizenden Sommerkleidchen anziehen, die sie sich in der Shoppingmall anschauen?

Noch bis 20. April halten Gläubige des Islam, unter ihnen auch viele der geschätzt 44 Millionen europäischen Muslime, ihre Fastenzeit Ramadan. Obwohl Österreich zu den EU-Ländern mit dem höchsten Anteil muslimischer Wohnbevölkerung zählt (acht bis neun Prozent), ging der Ramadan zu Hause an mir vorbei – mein burgenländisches Dorf ist vollkommen unislamisch. Auf den Beginn des Ramadan wurde ich ausgerechnet in einem der EU-Länder mit rekordniedrigem Islam-Anteil aufmerksam gemacht, in der Slowakei (eins bis zwei Promille).

Das trug sich so zu, dass ich nach Jahren wieder einmal in meinem Ersatzcafé in meiner Ersatzplattenbausiedlung frühstückte, in einer der zahlreichen balkanisch geführten Eissalon-Konditoreien der Slowakei. Nichts hatte sich verändert, am wenigsten die seit jeher dort arbeitende Barista, eine Slowakin mit weichen Gesichtszügen und Umgangsformen, die mit ihren Hausschlapfen ein mittelslowakisches Provinzwohnzimmer-Gefühl zu vermitteln pflegte. Nichts war anders bis auf das hier: Die Urslowakin begann gegenüber einem Stammgast über den Ramadan zu fachsimpeln. Man gewöhne sich schon nach zwei, drei Tagen ans Nichtessen und Nichttrinken, sagte sie, die beinah tägliche Abendbewirtung von Gästen zu Hause stelle die größere Anstrengung dar. Sie war zum Islam konvertiert.

In diesem Ramadan nahm ich einen Schlafwagen von Samarkand nach Taschkent. Das war nicht weit, ich hatte nur vier Stunden zum Schlafen, und darum war ich froh, dass meine Reisegenossinnen – eine Karakalpakerin und ihre Tochter, die aufgrund von Einheirat nach Kasachstan Russisch miteinander sprachen – lautlos schlummerten. Ein, zwei Stunden vor Tagesanbruch nahm ich wahr, dass sich die Karakalpakerin aufsetzte, ein stilles Gebet in ihre abgerundeten Handflächen tat und danach langsam und leise aß.