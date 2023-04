Wissen Sie, wie man einen Schmetterling rettet?

Es ist tatsächlich nicht ganz unkompliziert mit den Schmetterlingen. Sobald euch das klar ist, würde ein Aurorafalter sagen, ist das schon der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.

Orangefarbene Flügelspitzen, der Rest blendend weiß. So fliegt der Falter am Waldrand, an Hecken entlang. Wird zur Hecke, sobald er sich setzt. Zusammenklappt. Ein Er, eindeutig. Denn bei weiblichen Faltern dieser Art fehlt das Orange, sind die Flügel weiß mit schwarzen Flecken, zarten Zebrastreifen am Rand. Die Unterseite ist grünlich marmoriert: ein Mosaik aus Blüten, teils abgefallen, teils kurz vor dem Aufblühen. Aurorafalter gehören zu den Ersten, die draußen sind, sobald es im Frühling wärmer wird. Da sehe ich zwei auf einem Stück Wiese zwischen Weg und Gebüsch. Nicht sofort als Insekt auszumachen, erst als sie sich bewegen, werden die Fühler erkennbar, der mit hellem Pelz bedeckte Körper.

Anthocharis cardamines lautet der wissenschaftliche Name nach der Pflanze, auf der sie vorzugsweise ihre Eier ablegen, dem Wiesenschaumkraut, Cardamine pratensis. Sie sind wählerisch, nur bestimmte Arten von Kreuzblütlern kommen infrage, neben dem Wiesenschaumkraut etwa die Knoblauchsrauke oder das Einjährige Silberblatt. Auch Kulturpflanzen wie Karfiol, Kohlrabi oder Brokkoli gehören zu den Kreuzblütlern. Die schmecken Auroraraupen allerdings gar nicht. Schmetterlingsmütter wissen das und kleben jedes einzelne befruchtete Ei auf ein Wiesenschaumkraut.

Das Ei glänzt hellorange in der Sonne. Es könnte eine kleine Knospe sein – etwa einen Millimeter lang. Oval, mit deutlichen Längsrillen und Querrillen, an der Seite, an der es am Stängel der Futterpflanze klebt, abgeflacht. Wenn die Mutter es aus dem Körper presst, ist es grünlich, dann verfärbt es sich zu leuchtend orange. Daraufhin wird es weißlich, hellgrau, also: eifarben. Nach ungefähr einer Woche schlüpfen die Jungen. Bräunlich-durchsichtig mit dunkelbrauner Kopfkapsel beginnen sie gleich zu fressen. Das ist wichtig, die Raupe muss direkt Zugang zu Nahrung haben, sonst endet ihr Leben.

Zuerst frisst sie die Blüten. Wenn sie etwas größer ist, nimmt sie Blätter, zuletzt Samenschoten. Die Weibchen achten darauf, dass pro Pflanze nur ein Ei aufgeklebt wird, anhand von Duftspuren erkennen sie, wenn sich auf einem Wiesenschaumkraut bereits das Ei einer Kollegin befindet – sie legen dann kein weiteres hinzu. Raupen bewegen sich wenig. Sind sie auf der falschen Pflanze, schaffen sie es zu keiner, die sie fressen können. Ihre Mutter weiß das und sorgt vor. Das tut sie für ihre Jungen, nur das.