"Tanzt, tanzt, sonst sind wir verloren"

„Es gibt uns“ von Elisabeth Klar ist ein wilder und ein zärtlicher Roman, der den Moment, die Zuversicht und die Lebenswut unter widrigen Umständen feiert - ein utopischer Sommernachtstraum.

Es sind die alten Feste, die in der Stadt Anemos das Leben strukturieren. Immer wieder werden in Elisabeth Klars Roman „Es gibt uns“ Walpurgis, Samhain und Imbolc begangen, und mit ihnen werden wieder und wieder Geschichten beschworen. Es wird erzählt und getanzt, Nähe gesucht und gefunden. Im Taumel des Ausnahmezustandes überlässt man sich der Menge in einer Stadt, die nur fast bewohnbar ist. Anemos ist verstrahlt, die Tumore sprießen, wenn man sich zu lange hier aufhält, das Wasser ist giftig. Der Schauplatz von Klars viertem Roman ist in die Zukunft, vielleicht in eine alternative Welt spekuliert: Aufgehoben sind die Grenzen zwischen den Geschlechtern, Spezies und Geschichten. Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ entsprungen, finden wir die Feenkönigin Titania mit Geweih und Hufen; Oberon wird zum Quallenwesen und beherbergt ein Mikrobiom, das Wasser aufbereiten kann. Eine Aufgabe, die bald auf das Müxerl übergeht, ein Schleimtierchen vom Rande der Gesellschaft, dem das vergiftete Wasser nichts anhaben kann.