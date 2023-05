Spacig in Los Angeles: Die Waschstraße spricht Googie

Drucken

Hauptbild • Noch in Betrieb, nicht nur für Googie-Design-Fans: Die Fast-Food-Filiale Norm's. • Sabine Mezler-Andelberg

Ein Tag auf den Spuren der Googie-Bauten in und rund um Los Angeles. Die originellen Objekte gehören ganz selbstverständlich zum Stadtbild der Metropolen des Westens, auch wenn kaum jemand ihren Namen kennt.

Wer in Los Angeles landet, befindet sich bereits mitten in einer Architektur-Ikone, ehe er auch nur kalifornische Luft geatmet hat: dem Flughafen LAX. Das spacige Gebäude wurde in den 1960ern von Pereira & Luckman gebaut und gilt neben dem Hollywood-Schriftzug als eines der Wahrzeichen der Stadt. Allerdings ist nur wenigen bewusst, dass die „Fliegende Untertasse“ auch zu den Beispielen eines eigenen Stils gehört: der Googie-Architektur. Nein, kein Tippfehler – weder Boogie noch Google, sondern wirklich Googie – so nannte Gastronom Mortimer Burton einst seine Frau Lillian und dann auch seinen Coffeeshop am Sunset Boulevard in Hollywood.

1949 beauftragte er Architekt John Lautner mit der Fassadengestaltung des Cafés, der gilt heute als bekanntester Designer der kommerziellen Googie-Architektur. Zu deren wichtigsten Vertretern gehören einerseits Großbauten wie neben dem LAX auch die „Space Needle“, die Landmark Seattles. Andererseits zählen auch kleinere Designobjekte – etwa das berühmte „Welcome to Las Vegas“-Schild am Strip dazu, oder die Lava-Lampen, die ursprünglich Astro-Lampen hießen. Denn die Googies setzten auf ausgeprägten Modernismus und waren in ihrer Blütezeit zwischen den späten 1930ern und den 1960ern zunächst von der Ära der boomenden Automobilindustrie und den Dienstleistungen drumherum geprägt. Mit der neuen Mobilität ging der Aufstieg der Suburbs, der Vororte amerikanischer Großstädte, einher. Das verhalf Tankstellen, Autowaschstraßen, Motels, Lokalen und Shops zu dem typischen südkalifornischen Design.